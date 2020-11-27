В ОГП розповіли про заплановані слідчі дії поблизу алеї Героїв Небесної сотні

В Офісі генерального прокурора повідомили у відповідь на запит Радіо Свобода, що слідчі дії на відведеній під будівництво меморіалу Героїв Небесної сотні території в Києві тривають і відбуватимуться ще в зимовий період.

Зокрема, за даними ОГП, проводять слідчі експерименти поблизу алеї Героїв Небесної Сотні за подіями 18-20 лютого 2014 року, коли правоохоронці застосовувати вогнепальну зброю проти протестувальників.

У прокуратурі пояснюють, що на тих ділянках є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі сліди або містять інші важливі відомості, тому слід визначити географічні координати місць отримання поранень, ведення стрільби за участю відповідних спеціалістів та експертів.

«Окремі слідчі дії планується проводити за погодних умов, максимально наближених до часових параметрів подій Революції Гідності, у холодну пору року при відсутності листя на деревах та кущах, яке значно погіршує видимість, заважають проведенню об’єктивного візування та встановленню сектору здійснення стрільби», – йдеться у відповіді на Запит Радіо Свобода.

Окрім того, додали в ОГП, може виникнути необхідність провести слідчі дії на всій ділянці від майдану Незалежності до верхнього виходу з метро Хрещатик у справі щодо ексберкутівців, обвинувачених у причетності до розстрілів 20 лютого 2014 року.

«Точний час проведення зазначених слідчих дій на тепер невідомий», – додали в Офісі генпрокурора.

Окрім того, арешт земельних ділянок колишньої вулиці Інститутської також пов’язаний з іншими незавершеними судовими процесами щодо подій 18 лютого 2014 року, відповіли в ОГП.

«Зняття всіх обмежень щодо проведення будівництва Музею є неможливим до завершення цих судових процесів, водночас терміни їх завершення залежать від багатьох чинників і не можуть бути спрогнозовані», – резюмують у відомстві.

Генеральний директор музею Ігор Пошивайло вважає, що ситуація з арештом ділянки, відведеної під будівництво меморіалу Героїв Небесної сотні, «зробила заручниками» Музей Революції гідності та генпідрядника.

19 листопада в Національному музеї Революції гідності відбулися обшуки. Служба безпеки України стверджує, що керівництво Музею уклало договори на майже 150 мільйонів гривень на роботи із реконструкції та благоустрою об’єктів меморіального комплексу. Підрядникам був перехований аванс у розмірі 80% від суми договору (111 мільйонів гривень).

Правоохоронці кажуть, що у встановлені угодами терміни роботи фактично не проводились, натомість більшість отриманих підрядником бюджетних коштів були витрачені не на цілі, які прописані у відповідних договорах.

Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні має постати над майданом Незалежності на алеї Героїв Небесної сотні.

20 лютого 2018 року були оголошені підсумки міжнародного відкритого архітектурного конкурсу архітектурних проєктів. Переможцем став проєкт Ірини Волинець і Марини Процик. Відкриття меморіалу було заплановане на лютий 2019 року.

Будівельні роботи не розпочалися вчасно, оскільки тодішня Генеральна прокуратура заявила про необхідність провести додаткові слідчі експерименти на місці розстрілів учасників акцій протесту. Влітку 2018 року на відведену під будівництво ділянку меморіалу був накладений арешт.