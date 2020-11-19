У Національному музеї Революції гідності заявляють про обшуки

У Національному музеї Революції гідності відбуваються обшуки, повідомила представниця музею Ольга Сало в коментарі Радіо Свобода.

«Прийшли з обшуками, наразі вилучають документи, які стосуються будівництва меморіалу, наскільки ми розуміємо. Це слідче управління з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності», – розповіла Сало.

Речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська у коментарі Радіо Свобода заявила, що не має інформації про обшук. У пресслужбі поліції Києва сказали Радіо Свобода: «Бачимо в інтернеті цю новину, а хто працює – поки що невідомо».

Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні має постати над майданом Незалежності на алеї Героїв Небеснї Сотні.

20 лютого 2018 року оголошені підсумки міжнародного відкритого архітектурного конкурсу архітектурних проєктів. Переможцем став проєкт Ірини Волинець і Марини Процик. Відкриття меморіалу було заплановано на лютий 2019 року. Будівельні роботи не розпочалися вчасно, оскільки Генеральна прокуратура заявила про необхідність провести додаткові слідчі експерименти на місці розстрілів учасників акцій протесту. Влітку 2018 року на відведену під будівництво ділянку меморіалу накладений арешт.