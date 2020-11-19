Кілька «лідерів Майдану» заявили про отримані повістки на допит у ДБР

Кілька осіб, які як політики і громадські діячі брали активну участь у подіях Революції гідності, повідомили у четвер про отримання повісток на допит у Державне бюро розслідувань в одній зі «справ Майдану».

Серед тих, хто публічно заявив про отримання такої повістки, є екссекретар РНБО Олександр Турчинов, експрем’єр Арсеній Яценюк, ексдепутатка Тетяна Чорновол та ще декілька осіб.

Агенція УНІАН повідомляє, що підтвердили наявність повісток також колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій та чинний міський голова Віталій Кличко. За даними агенції із посиланням на тимчасового керівника департаменту з розслідування «справ Майдану» Олексія Донського, йдеться про виклик на допит в рамках розслідування справи за заявою ексзаступника генпрокурора часів президентства Віктора Януковича, депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Рената Кузьміна про нібито вчинення у 2013-2014 роках «державного перевороту». Донський закликав не шукати у ситуації «зради», і додав, що на допити «лідерів Майдану» як свідків викликали ще три тижні тому, але тоді через COVID-19 багато слідчих були на лікарняних, і допити перенесли.

Колишня народна депутатка Тетяна Чорновол також підтвердила у фейсбуці, що допит перенесли.

«Допит перенесли після святкування (Дня гідності та свободи 21 листопада – ред.), слідчий захворів ковідом. До речі, як це я попала в компанію лідерів? Повістка мені прийшла в офіс «Народного фронту» в одній пачці з повістками Яценюку, Турчинову і Парубію», – написала Чорновол.

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Згідно з інформацією у реєстрі судових рішень, у справі за зверненням Рената Кузьміна №757/36284/20-К від 9 вересня 2020 року свідками є Петро Порошенко, Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк, Павло Клімкін, Віталій Кличко, Андрій Парубій, Андрій Пашинський та інші.

Із 20 листопада 2019 року, згідно із ухваленими змінами до законодавства, органи прокуратури втратили право проводити досудове розслідування у кримінальних провадженнях і справи про розстріли учасників Революції гідності – «справи Майдану» – перейшли до Державного бюро розслідувань.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.