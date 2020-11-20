Держава надасть стипендії понад 20 науковцям за роботу «з увічнення подій» Революції гідності – МОН

У Міністерстві освіти і науки України повідомили, що 21 вчений отримуватиме державні стипендії для увічнення подій Революції гідності та вшанування подвигу Героїв Небесної сотні.

«Державні іменні стипендії для увічнення подій Революції гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної сотні – призначено 21 молодому вченому... У період з 12 до 19 листопада 2020 року розглянуто матеріали, подані 153 претендентами, які працюють або навчаються в закладах вищої освіти та наукових установах», – йдеться в повідомленні МОН.

За даними відомства, переможці конкурсу з 2021 року отримуватимуть стипендію в розмірі двох прожиткових мінімумів.

«Відбір претендентів відбувався за кількома номінаціями (іменні стипендії в честь загиблих Героїв Небесної сотні – ред.): стипендія імені Дмитра Максимова – 4 особи; стипендія імені Назарія Войтовича – 5 осіб; стипендія імені Романа Гурика – 4 особи; стипендія імені Устима Голоднюка – 5 осіб; стипендія імені Юрія Поправки – 3 особи», – додади у Міносвіти.

Завтра, 21 листопада, в Україні відзначатимуть День гідності та свободи, що знаменує початок цього дня двох революцій: Помаранчевої (2004 року) та Революції гідності (2013 року).