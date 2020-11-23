У Музеї Революції гідності повідомили про нову «перевірку», в поліції пояснили причину

У Національному музеї Революції гідності повідомили про появу на його території у понеділок правоохоронців із новою перевіркою.

«У нас нова перевірка. Кажуть: «експертиза будівництва музею». Не меморіалу, якого стосується слідство, а музею, навіть проектування якого не розпочиналося. Можемо підказати слідчим, де предмет їхнього інтересу, але не будемо заважати демонструвати свою «професійність», – повідомила пресслужба музею у фейсбуці.

Водночас начальник управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко повідомив агенції «Інтерфакс-Україна», що на відкритій території, де планується будівництво меморіалу Революції гідності, експерти здійснювали огляд у рамках експертиз.

«Слідчі дії сьогодні не проводилися, здійснювався огляд представниками експертної установи в рамках призначених раніше експертиз», – сказав Крищенко.

19 листопада в Національному музеї Революції гідності відбулися обшуки. Служба безпеки України стверджує, що керівництво Музею уклало договори на майже 150 мільйонів гривень на роботи із реконструкції та благоустрою об’єктів меморіального комплексу. Підрядникам був перехований аванс у розмірі 80% від суми договору (111 мільйонів гривень).

Правоохоронці зазначили, що у встановлені угодами терміни роботи фактично не проводились. Натомість більшість отриманих підрядником бюджетних коштів були витрачені не на цілі, які прописані у відповідних договорах.

Коментуючи події, генеральний директор музею Ігор Пошивайло заявив, що ситуація з арештом ділянки, відведеної під будівництво меморіалу Героїв Небесної сотні, «зробила заручниками» Музей Революції гідності та генпідрядника.

В Офісі президента заявили, що, якщо було зловживання службовим становищем, то такі дії мають бути доведені.

Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні має постати над майданом Незалежності на алеї Героїв Небесної Сотні.

20 лютого 2018 року оголошені підсумки міжнародного відкритого архітектурного конкурсу архітектурних проєктів. Переможцем став проєкт Ірини Волинець і Марини Процик. Відкриття меморіалу було заплановане на лютий 2019 року.

Будівельні роботи не розпочалися вчасно, оскільки Генеральна прокуратура заявила про необхідність провести додаткові слідчі експерименти на місці розстрілів учасників акцій протесту. Влітку 2018 року на відведену під будівництво ділянку меморіалу був накладений арешт.