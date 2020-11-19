Генеральний директор Музею Революції гідності прокоментував обшуки

Ситуація з арештом ділянки, відведеної під будівництво меморіалу Героїв Небесної сотні, «зробила заручниками» Музей Революції гідності та генпідрядника, заявив генеральний директор музею Ігор Пошивайло.

«Генпідрядник отримує кошти і потім за ними звітує. Витрачає кошти відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації. Усі кошти розміщені на казначейському рахунку. Держава контролює цільове використання цих коштів. Музей може проконтролювати генпідрядника лише тоді, коли він може прозвітувати за зроблену роботу, зокрема, за закуплені товари й проведені роботи. Оскільки меморіал не побудований, генпідрядник також опинився в такій ситуації, що не може прозвітувати», – сказав Пошивайло журналістам.

Він додав, що існує можливість відтермінування звітів за авансові кошти, тому «в офіційній площині все добре».

19 листопада в Національному музеї Революції гідності відбулися обшуки. Служба безпеки України стверджує, що керівництво Музею уклало договори на майже 150 мільйонів гривень на роботи із реконструкції та благоустрою об’єктів меморіального комплексу. Підрядникам був перехований аванс у розмірі 80% від суми договору (111 мільйонів гривень).

Правоохоронці зазначили, що у встановлені угодами терміни роботи фактично не проводились. Натомість більшість отриманих підрядником бюджетних коштів були витрачені не на цілі, які прописані у відповідних договорах.

Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні має постати над майданом Незалежності на алеї Героїв Небесної Сотні.

20 лютого 2018 року оголошені підсумки міжнародного відкритого архітектурного конкурсу архітектурних проєктів. Переможцем став проєкт Ірини Волинець і Марини Процик. Відкриття меморіалу було заплановане на лютий 2019 року.

Будівельні роботи не розпочалися вчасно, оскільки Генеральна прокуратура заявила про необхідність провести додаткові слідчі експерименти на місці розстрілів учасників акцій протесту. Влітку 2018 року на відведену під будівництво ділянку меморіалу був накладений арешт.