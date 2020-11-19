СБУ: обшуки в Музеї революції гідності відбуваються  в межах провадження про зловживання владою

Обшуки в Національному музеї Революції гідності відбуваються в межах кримінального провадження про зловживання владою або службовим становищем, повідомила Служба безпеки України.

У відомстві наголосили, що слідчі дії проводить поліція Києва під процесуальним керівництвом столичної прокуратури. Співробітники СБУ залучені слідчими «для оперативного супроводу».

«Керівництво Музею уклало договори на майже 150 мільйонів гривень на роботи із реконструкції та благоустрою об’єктів меморіального комплексу. Підрядникам був перехований аванс у розмірі 80% від суми договору, що склало 111 млн грн. Однак правоохоронці з’ясували, що у встановлені угодами терміни роботи фактично не проводились. Натомість більшість отриманих підрядником бюджетних коштів було витрачено не на цілі, які прописані у відповідних договорах», – стверджують в СБУ.

Радіо Свобода намагається отримати коментар Національного музею Революції гідності.

Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні має постати над майданом Незалежності на алеї Героїв Небеснї Сотні.

20 лютого 2018 року оголошені підсумки міжнародного відкритого архітектурного конкурсу архітектурних проєктів. Переможцем став проєкт Ірини Волинець і Марини Процик. Відкриття меморіалу було заплановано на лютий 2019 року. Будівельні роботи не розпочалися вчасно, оскільки Генеральна прокуратура заявила про необхідність провести додаткові слідчі експерименти на місці розстрілів учасників акцій протесту. Влітку 2018 року на відведену під будівництво ділянку меморіалу накладений арешт.