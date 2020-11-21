В Україні вшанували День гідності і свободи

В Україні, у столиці Києві і багатьох інших місцях, вшанували День гідності і свободи.

Зокрема, в центрі Києва зібралися люди, здебільшого учасники протестів 2013–2014 років у столиці, щоб ушанувати пам’ять загиблих під час Революції гідності. Біля Хреста пам’яті Героїв Небесної сотні відбувся спільний поминальний молебень. А на пішохідному містку через алею Героїв Небесної Сотні біля майдану Незалежності вивісили банер із написом «Не втрачаймо гідність! Захистімо Свободу!».

Президент Володимир Зеленський, який перебуває на ізоляції через COVID-19, через відеозв’язок провів зустріч із учасниками революцій 1990, 2004, 2013–2014 років, захисниками держави і представниками інтелектуальної еліти, повідомила Банкова. За цим повідомленням, він, серед іншого, говорив про необхідність об’єднуватися не «проти», а «за» і обіцяв, що його влада «обов’язково запровадить інструмент народовладдя».

Ідеться про законопроєкт, що пропонує запровадити «народовладдя через всеукраїнський референдум». Він викликає серед скептиків критику з нагадуваннями про те, що до референдумів, плебісцитів часто вдаються диктаторські, авторитарні режими, що в сучасному світі референдум перетворився радше на маніпулятивний інструмент або використовується, коли в демократичних державах еліти не можуть ухвалити рішення і перекладають відповідальність на суспільство, що так звані елементи народовладдя активно використовуються як інструменти ведення гібридної війни Росією на території країн колишнього СРСР.

Також у повідомленні Банкової згадано про внесене в нього виправлення: Революцію на граніті 1990 року спершу помилково залічили було до року 1991-го.

У Львові в річницю початку Революції гідності на площі Ринок її учасники, волонтери, представники громадськості нагадали перехожим головні ідеї Майдану.

Вони тримали фотографії загиблих майданівців, а також плакати з гаслами: «Вони загинули, щоб ми продовжили боротьбу», «Небесна сотня дивиться за нами», «Знов олігархи при владі?», «Гідність – це не опускати руки, коли перемога близько», «Їхня кров – наше життя».

Біля Меморіалу Героїв Небесної сотні львів’яни запалили лампадки, молодь читала вірші, присвячені цим подіям.

«Революція гідності – це справді преображення української душі, здатності відстоювати свої права. Майдан був відповіддю на те, що хотіли загнати українців. Ми не можемо датися, допустити того, щоб постулати Майдану були затерті байдужістю тих, для кого він ще не відбувся», – сказав єпископ УГКЦ Степан Сус.

Увечері у Львові відбувся традиційний марш із нагоди річниці початку Революції гідності.

У Дніпрі теж вшанували пам’ять Небесної сотні і загиблих на сході України бійців. Жалобний захід відбувся ввечері біля Поклонного Хреста, поблизу Дніпропетровської ОДА. Його встановили саме на тому місці, звідки 2014 року вирушали на фронт перші українські добробати.

Священники ПЦУ відслужили заупокійну літію за полеглими борцями за незалежність України. На захід також прийшли містяни – учасники Революції гідності, родичі загиблих, громадські активісти.

«Гарна назва – Небесна сотня… Символічно – вони залишаються для української нації цими ангелами, символом честі, гідності, порядності. Вони увійшли до новітньої історії країни», – сказав керівник Дніпровської єпархії ПЦУ Симеон.

Дніпряни запалили лампадки і поклали квіти до підніжжя монумента.

Уранці керівництво області, силовики і містяни вшановували пам'ять загиблих біля світлин на Алеї Героїв. Як повідомили в пресслужбі ОДА, захід відбувся із дотриманням карантинних норм, без зайвих урочистостей. Квіти до монументів покладали не більш ніж по 3 людини.

У Запоріжжі учасники акції до Дня гідності та свободи зібралися на майдані Героїв Революції, де взимку 2013–2014 років проходила більшість акцій місцевого Майдану. В акції взяло участь близько сотні запорожців, серед яких місцеві волонтери, активісти, ветерани війни на Донбасі. Вони заспівали гімн, а також поклали квіти до пам’ятного знаку героям Революції гідності.

«Святкуємо День гідності та свободи, який дістався українському народові великими жертвами. І, на жаль, святкуємо його в дуже складні часи. Вчора я біля супермаркету випадково почув розмову двох людей, один із яких казав іншому: «Придумали какую-то гиднисть». Тобто далеко не всі члени нашого суспільства усвідомили, що відбулося в 2014 році. До того ж, як ми всі знаємо, після минулорічних виборів сталося так, що Україна, можна сказати, стала на шлях реваншу і розвороту від європейського шляху. Але той фундамент, який було закладено в 2014 році, коли український народ сказав «так» європейській інтеграції, незалежності і свободі, вже не відмінити», – сказав під час мітингу ветеран війни на Донбасі, учасник місцевого Майдану Валерій Прозапас.

На початку заходу його організатори закликали всіх присутніх обов’язково вдягти маски, а також дотримуватися дистанції під час акції, зокрема під час покладання квітів.

21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи – на честь початку цього дня Революції гідності 2013 року і початку 22 листопада Помаранчевої революції 2004 року.

Це свято відзначалося 22 листопада як День свободи з 2005 по 2011 рік. За президентства Віктора Януковича його відзначення офіційно скасували, об’єднавши із Днем Соборності 22 січня.

У 2014 році президент Петро Порошенко відновив його офіційний статус із новою назвою, відтоді Україна одночасно святкує річниці початку Помаранчевої революції і революції Євромайдану.