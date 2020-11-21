Фоторепортаж: у Києві вшановують пам’ять в річницю початку Революції гідності

21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи. Від цієї дати беруть початок дві українські революції: Помаранчева (2004 року) та Революція гідності (2013 року). У центрі Києва зібралися люди, здебільшого учасники протестів 2013-2014 років у столиці, щоб вшанувати пам’ять загиблих під час Революції гідності. Біля Хреста пам’яті Героїв Небесної сотні відбувся спільний поминальний молебень. А на пішохідному мосту вивісили банер із написом «Не втрачаймо гідність! Захистимо Свободу!».