Активісти протестували проти дій влади Зеленського під лікарнею «Феофанія» в Києві

У День гідності активісти влаштували автопробіг до лікарні «Феофанія» Державного управління справами на околиці Києва, де, як стверджують, перебуває президент України Володимир Зеленський, який уже десять днів лікується там від легкої форми COVID-19, – щоб протестувати проти дій його влади.

Близько сотні авто приїхали до Феофанії. Деякі активісти привезли з собою шматки асфальту, які назвали «таблетками», повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Таким чином вони натякали на вилучення зі спецфонду, призначеного для фінансування боротьби з COVID-19, значних коштів, які були нецільовим чином витрачені під приводом ремонту доріг.

Серед учасників автопробігу – «Рух опору капітуляції», представники «Демократичної сокири», «Свободи», «Національного корпусу», ветерани війни.

Вони вимагали від президента вирішення конституційної кризи, нагадали про політичних в’язнів – дитячого кардіохірурга і волонтера Юлію Кузьменко, військовослужбовця ССО Андрія Антоненка і військову медсестру Яну Дугарь, питання політичних репресій, роботи Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу.

Наприкінці акції учасники засипали банер із написом «Зе» холодним асфальтом і запалили фальшфеєри.

Про те, що Зеленський лікується від COVID-19 у легкій формі в клінічній лікарні «Феофанія», яка вважається «елітною» серед державних лікарень і в якій часто лікуються чільні посадовці, стало відомо 12 листопада. Разом із ним із таким самим діагнозом там же, за повідомленнями, перебуває і голова президентського офісу Андрій Єрмак. Журналістське розслідування, про яке днями повідомляв телеканал «Прямий», припускає, що насправді Зеленського там постійно немає і він лише іноді наїздить туди.