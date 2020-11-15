COVID-19 у Зеленського, Єрмака та Разумкова як епідемічна та політична проблема

Майже одночасно захворіли на COVID-19 президент України Володимир Зеленський та голова його офісу Андрій Єрмак, спікер Дмитро Разумков та віцеспікер Руслан Стефанчук, міністр охорони здоров'я Максим Степанов та віцепрем'єр Олексій Резніков. Також захворів і міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Про це повідомляють самі ж посадовці, посилаючись на результати ПЛР-тестів. Синхронний вихід на лікарняний майже всієї державної верхівки є не лише епідемічною, а й політичною проблемою, наголошують політологи. Вони зауважують, що це відбувається у час стрімкого зростання нових випадків коронавірусу в Україні, в період загострення економічних, безпекових та інших проблем. Частина експертів, а також представники опозиції не виключають, що топ-посадовці скористаються власною хворобою для зняття з себе відповідальності за ситуацію в країні та що підсумком цього може стати зміна уряду.

Україна стала сьомою в Європі та десятою у світі за темпами поширення коронавірусу. Такі статистичні дані наводить ресурс Worldometer за 14 листопада. За даними МОЗ, в Україні за цю добу виявили 10 тисяч 681 випадок COVID-19, за цей же період проведено 44 тисячі 505 тестів (зазвичай, їхні результати оприлюднюють через кілька днів).

В умовах стрімкого поширення коронавірусної інфекції в Україні одночасно захворіла на COVID-19 низка топ-посадовців та працівників державного апарату.

9 листопада президент України Володимир Зеленський та голова його офісу Андрій Єрмак повідомили про виявлений у них коронавірус. Обидва запевнили, що хворіють у легкій формі. Вони лікуються у окремих палатах урядової клініки «Феофанія».

11 листопада про свою хворобу повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. За його словами, він також отримав позитивний тест на COVID-19 у понеділок.

12 листопада​ написав про свій діагноз (COVID-19) перший віцеспікер Руслан Стефанчук. Раніше, того ж дня, він оприлюднив світлину, на якій він проводить відеоконференцію з президентом Володимиром Зеленським. Зеленський – вже зі своєї палати у Феофанії. Стефанчук – ще зі свого кабінету у Верховній Раді.

13 листопада зізнався, що хворіє на коронавірус, голова Верховної Ради Дмитро Разумков. За його словами, він лікується та продовжує працювати з дому, тоді як у парламенті засідання проводитиме замість нього віцеспікерка Олена Кондратюк.

14 листопада у своєму відеозверненні міністр охорони здоров'я Максим Степанов також повідомив, що в нього виявили коронавірус. За його словами, відтепер він лікуватиметься та працюватиме з дому.



Діагноз COVID-19 також підтвердився ще в низки депутатів та працівників апарату центральних органів влади. Так, наприкінці жовтня Дмитро Разумков повідомляв, що цього року перехворіли на коронавірус понад 60 депутатів та понад 50 працівників апарату Верховної Ради.

Що цікаво, речниця президента України Юлія Мендель, яка майже весь робочий час перебувала поруч із главою держави, запевнила, що отримала негативний результат ПЛР-тесту.

Реакція на «пандемію» у владі: «Для простих людей «Феофанію» вже точно не відкриють»



Хвороба президента, спікера та цілої низки посадовців викликала не лише співчуття та побажання найскорішого одужання.

Діагноз COVID-19 у Зеленського, Єрмака, Разумкова і Степанова став інформаційним приводом для критики їхньої роботи. За неуспішну боротьбу з пандемією коронавірусу, за розтрату «ковід-фонду» на інші цілі, за проблеми комунікації та за лікування представників влади у «віп-палатах» на тлі нестачі місць для важко хворих критикують владну верхівку і звичайні українці, і представники опозиції та експертного середовища.

Про те, що кошти на боротьбу з пандемією українська влада вклала у дорожнє будівництво з вигодою для провладного «дорожнього картелю» з шести компаній, говорить колишній радник голови Офісу президента Андрія Єрмака Ігор Уманський.

Цю інформацію він оприлюднив одразу після того, як подав у відставку 12 листопада. За його словами, за 2020 рік Україна вклала в дороги 121 мільярд гривень, включно із 35 мільярдами, які додатково пішли на дороги з «ковідного фонду». Вигода пов'язаних компаній становить 40% від загальних бюджетних витрат на цю галузь, тобто приблизно на ту суму, яку замість боротьби з пандемією перекинули на дорожнє будівництво, стверджує Ігор Уманський, говорячи про бенефіціарів нецільового використання коштів.



Депутат від «Європейської Солідарності» Володимир Ар'єв, з одного боку, бажає президенту та іншим хворим на COVID-19 посадовцям скорішого одужання. З іншого боку – дошкульно нагадує Зеленському про його обіцянку не створювати в Україні ніяких «віп»-палат.

«Для простих людей, хворих на ковід, «Феофанію» вже точно не відкриють, бо там лікуються «простий парєнь» Зеленський з регентом Єрмаком. У звичайну лікарню, про якісну підготовку яких обидва бадьоро рапортували, вони чомусь не захотіли їхати. Навіть по відремонтованих дорогах», – написав Ар'єв у соцмережах.

Політтехнолог Олексій Голобуцький у розмові з Радіо Свобода визнав, що госпіталізація глави держави супроводжувалася кризою комунікацій, та припустив, що справжньою метою віп-госпіталізації було розміщення двох пацієнтів, Зеленського та Єрмака, поруч.

формат лікарні дозволяє Зеленському і Єрмаку перебувати на зв'язку практично цілодобово

«Оскільки Єрмак захворів одночасно з Зеленським, було би дуже дивно, якби вони були на самоізоляції десь разом чи в квартирі Зеленського, чи в будинку Єрмака. А так формат лікарні дозволяє їм перебувати на зв'язку практично цілодобово», – пояснює експерт.

В українських медіа та на сайті «Миротворець» тим часом з'являються різні розрахунки вартості перебування глави держави у віп-палаті. За версією «Миротворця», вартість лікування глави держави «обчислюється в мільйонах гривень». За даними клініки «Феофанія», ідеться про 7,8 тисяч гривень на добу.

Політолог Володимир Фесенко стверджує, що частина цих розрахунків, зокрема, оприлюднені на сайті «Миротворець», не відповідають дійсності.

«Згоден з низкою колег, зокрема з Ігорем Поповим, які обґрунтовано зазначають, що Феофанія - не найкраще місце для лікування ВІП-клієнтів. Згадаймо, що Порошенко лікувався від COVID в приватній клініці, хоча за статусом також міг лікуватися у «Феофанії». «Феофанію» для президента явно обрали за протоколом безпеки. Напевно, там є спецбокс для держкерівників з можливостями підключення до спецзв'язку і спеціальними кімнатами для розміщення охорони і секретарів», – пояснює Фесенко.

Тим часом Володимир Ар'єв підіймає значно ширшу проблему: неготовність до пандемії української медицини в цілому. Він посилається на розрахунки лікарів про те, що потрібно переобладнати приблизно 25 таких приміщень, як «Палац Спорту» в Києві, на шпиталі. Що це можна було б устигнути за два тижні, і це коштувало би 600 мільйонів гривень. А закриття нинішньої потреби української медицини в кисні обійшлося би ще у 1,4 мільярди гривень.

За 2 (!!!) мільярди гривень Україна була би готовою до другої хвилі

«За 2 (!!!) мільярди гривень Україна була би готовою до другої хвилі. Та за цей час майже жодного обладнання не закупили, а на дороги витратили понад 19 (!!!) мільярдів гривень! Тепер вводять карантин вихідного дня, який нічого не дасть, крім добивання малих і середніх підприємців», – підсумовує депутат.

Журналіст проєкту «Бігус.Інфо» Данило Мокрик в контексті хвороби Володимира Зеленського згадує про низку комунікаційних провалів: його власних та його команди.

«Ще у червні Володимир Зеленський зі сміхом розповідав, що хотів захворіти на COVID-19, щоб показати, що це – не так страшно. Нині він захворів – і ображається, коли з цього кпинять», – констатує журналіст.

Влада, «хвора на коронавірус»: якими будуть наслідки?

На думку експертів та представників опозиції, посадовці, перебуваючи на лікарняному, спробують зняти з себе відповідальність за низку питань:

Неготовність української медицини до піку пандемії.

Неадекватна інформаційна політика щодо дій влади в контексті боротьби з коронавірусом.

Рекордний дефіцит бюджету, джерела покриття якого наразі невідомі.

Нецільове використання коштів із Фонду боротьби з пандемією.

Карантин вихідного дня, який завдає шкоди малому бізнесу, проте його ефект у боротьбі з коронавірусом – дуже сумнівний.

Законопроєкт про загальноукраїнський референдум, який парламент може ухвалити на наступному тижні – без участі спікера та першого віцеспікера.

Невизначеність щодо подальшої співпраці України з МВФ та іншими західними донорами.

Дехто із посадовців, які повідомили, що хворі на коронавірус, імовірно, використовують свій діагноз для уникнення політичної відповідальності, таке припущення зробив колишній керівник патронатної служби екс-очільниці МОЗ Уляни Супрун Станіслав Грещишин.

«У суботу перед початком пленарного тижня, на якому начебто мали звільнити Максима Степанова, той повідомляє всім, що має позитивний тест на ковід. (...) Виглядає, що чим ближче дефолт і повний... з ковідом, тим більше перших осіб і топ-посадовців хворіє... Який підступний вірус!» – говорить з сарказмом колишній працівник МОЗ.

Політтехнолог Олексій Голобуцький, зі свого боку, вважає малоймовірним, що високопосадовці, які синхронно захворіли на коронавірус, симулюють хворобу.

Водночас він упевнений, що низка «топ-пацієнтів» використають виявлений у них COVID-19 з політичною метою.

Всі самоусуваються, щоб увесь негатив повісити на Шмигаля

«Президенту, керівництву парламенту і урядовцям потрібна передишка. Прогнози – жахливі: за два тижні Україна може отримати по 20 тисяч хворих на добу. З дефіцитом бюджету незрозуміло що робити, як і з ситуацією в КСУ. Так само у владі не розуміють, як діяти щодо Донбасу. Імовірно, у цьому питанні чекатимуть аж до інавгурації нового президента США. І другий момент: коли людина хвора, до неї значно менші вимоги. Зрозуміло, що для прем'єра Дениса Шмигаля це кінець. І зараз вони (високопосадовці) всі самоусуваються, щоб увесь негатив, усю роботу, яка була провалена – повісити на Шмигаля. І через його відставку вирішити таке піар-питання: «Був такий прем'єр, він не впорався і пішов. Можливо, новий буде кращим», – пояснює політтехнолог.

На його думку, кандидатура наступного глави уряду наразі не визначена і залежатиме від того, група впливу якого із олігархів виявиться більш потужною. Або ж можуть піти шляхом «уряду національного порятунку», включивши туди найбільш перспективних управлінців, яких запропонують кілька парламентських фракцій та груп.

«Варіанти наступного складу уряду – непрогнозовані, бо при владі непрофесіонали, і вони не мислять логічно», – підсумовує Олексій Голобуцький.

Директор Інституту світової політики Євген Магда визнає, що COVID-19 в Україні став масовим, відтак і представники влади цілком могли захворіти одночасно. При цьому він вважає, що коронавірус, діагностований напередодні у президента України і голови його офісу, у спікера, віцеспікера та міністрів «є і епідеміологічною, і політичною проблемою».

Посадовці говорять про величезні штрафи, про локдаун вихідного дня, але самі не дотримуються цих вимог

«Ми не можемо поставити під сумнів факти захворювання просто тому, що нам так захотілося. Я вважаю, що всі ці люди – дорослі та достатньо серйозні, щоб розуміти, наскільки негативними будуть наслідки, якщо це виявиться брехнею. Але сам факт такого захворювання свідчить: українські високопосадовці говорять про величезні штрафи, про локдаун вихідного дня, але самі не дотримуються всіх цих вимог! – робить висновок експерт. – І ми тепер бачимо, як жарт про те, що Єрмак і Зеленський невідривні один від одного, втілився у те, що вони навіть позитивні результати тесту отримали в один день. І це серйозна проблема: і епідеміологічна, і політична. Я не маю чіткого розуміння, як працюватиме влада в цій ситуації».

На думку Євгена Магди, в ситуації, коли майже вся владна верхівка пішла на лікарняний, деякі дії та заяви високопосадовців виглядають неоднозначно та можуть призвести до подальшого падіння рейтингів президента і партії влади.

Українці мають зрозуміти: держава не має намірів піклуватися про них. Не має для цього можливості та ресурсів

«Бадьорі заяви Руслана Стефанчука (з самоізоляції) про те, що парламент голосуватиме за законопроєкт про референдум, також підштовхує до різних версій та інсинуацій. Плюс бачимо дисонанс: були обіцянки про те, що в нас не буде віп-палат, а потім з'ясовується, що вони таки є. Інформаційна політика Банкової просто не витримує жодної критики», – наголошує політолог.

І закликає українців покладатися лише на себе: «Українці мають зрозуміти: держава не має намірів піклуватися про них. Не має для цього можливості та ресурсів. Сподіватися, що ці спроможності несподівано виникнуть – не випадає. Ми вже стали свідками того, що мільярди з «ковід-фонду» були закатані в асфальт у прямому сенсі слова. І це погана тенденція ще й ось чому: наближаються новорічні свята, а в українців немає відчуття дива».

Як наслідок, у грудні рейтинг української влади впаде на ще одну сходинку; особливо через те, що глава держави з легким перебігом хвороби отримує віп-лікування на тлі зростання кількості хворих на коронавірус і безпомічності влади.

Якими будуть наслідки колективного COVID-19 в посадовців?