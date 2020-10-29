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29 жовтня 2020, Київ 14:36
Новини | Коронавірус

У Верховній Раді на COVID-19 перехворіли понад 60 депутатів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков голосує на місцевих виборах, 25 жовтня 2020 року

Понад 60 депутатів Верховної Ради вже перехворіли або зараз хворіють на нову коронавірусну інфекцію, а серед працівників апарату парламенту таких понад 50. Про це проінформував голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє 29 жовтня кореспондент інформагенції «Укрінформ», який супроводжує Разумкова під час його візиту до Німеччини.

Але, за словами спікера, спостерігається позитивна динаміка, наразі інфікується менше людей, ніж на минулому пленарному тижні.

Для мінімізації можливості розповсюдження інфекції вжито всіх заходів, запевнив Разумков, зокрема, зменшено кількість людей на робочих місцях. Утім, ухвалення рішень можливе виключно в сесійній залі, і для цього потрібні 226 голосів, нагадав голова парламенту.

Наступного тижня Верховна Рада планує розглянути проєкт державного бюджету на 2021 рік.

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