У Верховній Раді на COVID-19 перехворіли понад 60 депутатів

Понад 60 депутатів Верховної Ради вже перехворіли або зараз хворіють на нову коронавірусну інфекцію, а серед працівників апарату парламенту таких понад 50. Про це проінформував голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє 29 жовтня кореспондент інформагенції «Укрінформ», який супроводжує Разумкова під час його візиту до Німеччини.

Але, за словами спікера, спостерігається позитивна динаміка, наразі інфікується менше людей, ніж на минулому пленарному тижні.

Для мінімізації можливості розповсюдження інфекції вжито всіх заходів, запевнив Разумков, зокрема, зменшено кількість людей на робочих місцях. Утім, ухвалення рішень можливе виключно в сесійній залі, і для цього потрібні 226 голосів, нагадав голова парламенту.

Наступного тижня Верховна Рада планує розглянути проєкт державного бюджету на 2021 рік.