Навіщо Зеленському розпускати Верховну Раду?

У неділю в Україні – місцеві вибори, але невдовзі українцям можливо знову доведеться голосувати. Депутат Верховної Ради від пропрезидентської партії «Слуга народу» Микита Потураєв не виключив, що президент Володимир Зеленський розпустить парламент України. Наразі глава держави не заявляв про такі плани, але політичні експерти вважають розпуск цілком імовірним. Навіщо це може знадобитися Зеленському?

Після місцевих виборів у парламенті України може бути нова коаліція «Слуги народу» та групи «За майбутнє» депутата Ігоря Палиці. Також президент України Володимир Зеленський може розпустити Верховну Раду. Про це завив LB.ua депутат «Слуги народу» і початковий ідеолог партії Микита Потураєв.

«У медіа вже заговорили про можливий примус до коаліції з групою «За майбутнє» Ігоря Валерійовича (Коломойського – ред.). Можливо, що і «Батьківщина» неофіційно була б у такій коаліції чи голосувала б разом з нею. Але є одне хороше запитання. А чи згодні всі на таку коаліцію? Чи буду я особисто в коаліції з групою «За майбутнє»? Я от не впевнений. Тому що якщо мета цієї коаліції – захист конкретного громадянина від американської феміди, Федерального бюро розслідувань США, то це точно не та політична ціль, яку я готовий підтримати. І я не один такий. Якщо подібні пропозиції таки «прилетять» у Раду, подивимося, скільки взагалі людей у фракції це підтримає»,– наводить думку Потураєва LB.ua.

За даними LB.uа, Потураєв стверджував, що група Ігоря Коломойського зараз об'єднує близько 40-45 депутатів.

«Чи розпуск парламенту... А чому ні?»

«У нас загалом 245 «багнетів». Відраховуємо 45. Отримуємо 200. У такій ситуації потрібна коаліція... Якщо не «За майбутнє» і «Батьківщини», то «ЄС» і «Голос»? Вибір невеликий. Але така ситуація складна для президента. З точки зору виборів. Тому він буде обирати. Чи розпуск парламенту... А чому ні? Якщо президент опиняється в ситуації, коли він розуміє, що не може зробити вибір з певних причин, то що йому лишається робити? Тоді розпуск», – не виключає Микита Потураєв.

А щодо юридичних підстав для такого кроку – він допустив, що конституційний процес дострокових виборів запустить можлива відставка уряду Дениса Шмигаля. Голоси за відставку кабміну можна спробувати назбирати. А далі – запуск 60 днів для формування коаліції та нового уряду. Якщо уряд не сформують тоді з’явиться конституційна підстава розпустити парламент.

Ігор Коломойський не коментував цих тверджень Потураєва.

Розпуск Ради заради союзу з Медведчуком?

В умовах падіння і президентського рейтингу, і особливо рейтингу його партії «Слуга народу», Зеленський прагне перекласти відповідальність, зауважив Радіо Свобода у зв’язку із заявою Потураєва політичний експерт Ігор Рейтерович. При цьому не стільки важливо, що буде далі із «слугами народу», додає експерт. Головне для Зеленського зберегти свій рейтинг. Який до речі на сьогодні хоч і просів, але не обвалився. Як був серіал «Слуга народу-2», де Зеленський-актор грав президента, так і в реальному політичному житті може з’явитися сіквел «слуг» чи навіть нова пропрезидентська політсила, точніше союз сил. Такий варіант Рейтерович уважає цілком імовірним. Адже щоб перекласти відповідальність за свої невдачі, президентові Зеленському треба або переформатувати чинну коаліцію, звинувативши її у неефективності. Або вже в іншій, перезавантаженій Раді формувати союз з нинішніми опонентами – наприклад з ОПЗЖ Юрія Бойка і Віктора Медведчука. Тому що ОПЗЖ після парламентських виборів у найближчі місяці напевно матиме впливову фракцію в «переобраній» Раді. А об’єднуватися зі структурою Медведчука в нинішньому парламенті не дуже зручно для Зеленського, зазначає експерт. По-перше, не всі нинішні «слуги»-депутати схвалять цю зміну курсу. Варто здійснити перезавантаження «слуг» у парламенті. А по-друге, у разі успіху Медведчука на нових виборах можна буде списати готовність йти на такий союз волевиявленням виборців. Тому, підсумовує Ігор Рейтерович, сценарій розпуску Верховної Ради Зеленським жодним чином не є фантастичним. До того ж, не варто забувати про активізацію в останні місяці політсил, які пов’язують з олігархом Ігорем Коломойским.

«Власне, у президента є зараз лише два варіанти з урахуванням очікуваних результатів місцевих виборів, які відбудуться вже через два дні. По-перше, нинішня коаліція, та сама монобільшість, вона продовжує працювати, ухвалювати закони, але сумніви стосовно її працездатності зростатимуть. Тому що після місцевих виборів і результатів, які там «Слуга народу» отримає, фрагментування «слуг» тільки посилиться. Всі почнуть з’ясовувати – хто винен у поразці? І це не сприятиме монолітності монобільшості та її здатності ухвалювати закони. Ми це дуже добре побачили за останні півтора місяці – той же карантин у Раді був пов'язаний не з тим, що депутати захворіли, а з тим, що «слугам» не вистачало голосів. Тобто, у Зеленського наразі є саме два варіанти. Перше – спробувати якось переформатувати коаліцію з урахуванням збільшення впливу після виборів певних депутатських груп, маю на увазі в першу чергу групу «За Майбутнє» (проєкт члена депутатської групи «Партія «За майбутнє» Ігоря Палиці, давнього бізнес-партнера Ігоря Коломойського). Коломойський все робить для того, щоб підштовхнути Зеленського до цього кроку. Тобто, що для цього треба здійснити? Прибрати цю невелику частину в 20 депутатів, найбільш активних усередині «слуг» і які часто відстоюють позицію, відмінну від позиції Офісу президента Зеленського. Замінити їх у коаліції оцією групою «За Майбутнє», а також переформатувати уряд», – розповідає Рейтерович. При цьому політолог вважає цілком імовірним сценарій із входженням до складу нового уряду Ігоря Палиці.

Не менш імовірним політолог вважає і другий варіант, до якого може вдатися Зеленський після місцевих виборів 25 жовтня. Це саме розпуск Верховної Ради. І те, що на цих виборах Зеленському навряд чи вдасться повторити тріумф його політсили на минулорічних парламентських виборах Рейтерович не вважає перешкодою для такого кроку. Навпаки, стверджує експерт. Зеленському в разі нових виборів і не потрібна буде більшість. Він безперечно отримає менше «своїх» людей у новій Раді, однак зате вони будуть монолітніші, каже політолог. Виберуть кращих з гірших, але натомість у Зеленського розв’яжуться руки для формування коаліції з іншими фракціями в уже новому парламенті.

«У Зеленського з’явиться аргумент: «Дивіться – таким є вибір народу»

«У нинішній Верховній Раді коаліцію з ОПЗЖ Зеленський при всьому бажанні сформувати не зможе. Це не буде сприйнято. І зараз це виглядатиме як повна поразка його політики. У нього ж була у цій Раді монобільшість! А у разі розпуску цієї Ради і обрання нової у Зеленського з’явиться аргумент: «Дивіться – таким є вибір народу». І у майбутньому парламенті він зможе сформувати коаліцію з іншими політичними силами. І там, наприклад, не буде «Голосу». Але там буде ОПЗЖ. Тобто, тоді Зеленський зможе зробити те, що він хоче зробити давно. Нарешті знайти когось, на кого перекладе частину відповідальності, яка на сьогодні лежить тотально на ньому. І за результатами нових виборів Зеленський скаже: «Дивіться – в мене є 20 відсотків «моїх», чи 25-ть плюс беремо ще 20 відсотків ОПЗЖ, додаємо ще когось і отримуємо коаліцію (умовно) «Національного порятунку. І все! До мене питань немає, бо громадяни так обрали»,– переповідає Ігор Рейтерович можливу логіку Зеленського за такого перебігу подій.

За такого розвитку подій Зеленський зразу після місцевих виборів Раду не розпускатиме, каже експерт. На кілька місяців, до весни наступного року затягнуться спроби переформатувати коаліцію у нинішній Раді. А коли це нічого не дасть, Зеленський вкаже нинішнім народним обранцям на двері. «Тобто: кабмін – у відставку, новий не формується; минає 60 днів і до побачення! Пішли на перевибори», – такий сценарій не виключає Ігор Рейтерович.

«Турборежиму» немає, але «Верховна Рада працює нормально»

Зі свого боку, політичний аналітик Дмитро Литвин у коментарі Радіо Свобода констатує: на сьогодні немає жодної юридичної підстави для розпуску Верховної Ради. Коаліція на сьогодні є, кабмін сформований і працює, чергові пленарні засідання парламенту збираються. Якщо ж виникнуть проблеми у монобільшості (із фракції «Слуга народу» буде вихід депутатів), якщо щось трапиться з урядом, лише тоді виникне юридична підстава. Наразі вона відсутня. Хоча, звісно, варто зважати і на можливі політичні підстави, визнає аналітик. І які тут є мотиви для президента розпускати парламент? У будь-якому випадку наявна монобільшість «Слуги народу» буде кращою, ніж більшість із залученням інших політсил, констатує експерт.

«Верховна Рада взагалі для чого існує? Ухвалювати закони. Якщо вона може це робити, то немає потреби її розпускати. Нинішня Верховна Рада вже півтора роки приймає те, що треба. Вона працює нормально. Кількість голосувань із результатом 300+ є найбільшою за всю історію верховних рад незалежної України. І якщо ця тенденція зберігатиметься у листопаді (а попереду ж голосування за державний бюджет), то політичної потреби розпускати Раду в президента немає. Якщо ж депутати не зможуть прийняти бюджет, то виникне питання – навіщо потрібна така Верховна Рада? Це взагалі аспект не стільки відносин між президентом і депутатами, скільки того, як на це дивитиметься суспільство. Якщо парламент дійсно стане недієздатним, то бажання його замінити домінуватиме і у суспільстві. А президент у нас завжди дивиться на те, що думають люди? Однак на сьогодні такої ситуації немає – немає і політичної потреби для президента вдаватися до певних дій стосовно нинішньої Ради», – зазначив Дмитро Литвин.

На запитання, як можна зараз говорити про голосування підтриманих президентом законів із результатом 300+, коли давно позаду залишився минулорічний «турборежим» і все більше критиків Зеленського говорять про кризу в «Слузі народу», Дмитро Литвин відповів таким чином:

«Коли парламент дещо так «брикається», це – нормальна, здорова ситуація»

«Завжди є факти і є медійна оцінка цих фактів. От ми бачили, що саме днями було засідання Ради і депутати дали 300+ голосів за постанову щодо протидії поширенню в Україні «ковіду». І до цього були результативні голосування. З іншого боку дійсно, немає зараз такого враження, яке було восени минулого року, що Верховна Рада працює одностайно. Але я і не погоджуюсь з тим, що має бути таке враження одностайної роботи. Бо коли парламент дещо так «брикається», це нормальна, здорова ситуація. І йти на перевибори тому, що парламент «брикається» (як це подають ЗМІ), це дивно. Навіть, скажімо, якщо сьогодні якісь олігархи щось там мутять у Верховній Раді, то в разі виборів хто завдяки своїм медійним ресурсам, телеканалам отримає більше вигоди? Звісно, ці ж самі олігархи. Тобто, преса аналізує сьогоднішню ситуацію. А ті, хто ухвалює рішення, думають, що буде через пів року. Варто подивитися, як працюватиме Рада ці пів року», – каже Дмитро Литвин.

За даними соціологів, Верховній Раді недовіряють 75 відсотків – троє з чотирьох респондентів (результати дослідження центру Разумкова й фонду «Демініціативи» від липня цього року). Президенту Зеленському не довіряють 49 відсотків громадян, уряду – 72.