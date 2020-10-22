«Я займаюся тим, щоб відродити повністю державу Україну» та інші тези Зеленського в інтерв'ю українським телеканалам

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю чотирьом телеканалам – «ICTV», «Україна», «1+1», «Інтер». За словами речниці президента Юлії Мендель, це «фактично, найвідкритіше інтерв'ю президента України», а Михайло Подоляк, радник Андрія Єрмака заявив, що в цьому інтерв'ю не було «ніяких обмежень і попередніх погоджень».

Проте, варто зазначити, що подібний формат спілкування з медіа, коли до президента вибірково запрошували представників окремих ЗМІ, використовували майже усі українські президенти – від Віктора Ющенка до Петра Порошенка.

Інтерв'ю президента тривало майже годину. Зеленський говорив про боротьбу з коронавірусом, соціальні виплати, співпрацю з міжнародними кредиторами, боротьбу з корупцією та опитування, яке збирається провести у день виборів 25 жовтня. Радіо Свобода наводить основні тези з інтерв'ю Володимира Зеленського.

Про боротьбу з коронавірусом

Зеленський заявив, що в Україні не планують запроваджувати суворого карантину, попри зростання кількості захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19. Президент пояснив, що такі обмеження можуть повністю зупинити економіку України.

«Будь-який локдаун зупинить економіку нашої країни. Це страшно, небезпечно і на сьогодні, я вважаю, неможливо», – сказав президент.

За словами Зеленського, українська медицина зупиниться, якщо кількість нових хворих буде збільшуватися на 15 тисяч щодня. За таких умов, сказав президент, в Україні не вистачить медичного персоналу.

Зеленський також прокоментував спрямування грошей з фонду «Ковід-19» на будівництво доріг. За словами президента, дороги будують за рахунок тих грошей, які «Нафтогаз» відсудив у «Газпрому». 35 мільярдів гривень із цих грошей, від самого початку, планували витратити на будівництво доріг. Проте, після того, як в країні почалася епідемія, ці гроші перенаправили на боротьбу з коронавірусом, але «життя продовжується» і гроші знову повернули на дороги.

«Ковідний фонд – це не надруковані окремі гроші, чи гроші, які нам надали партнери. Це ті і програми, які були бюджетно розписані – спорт, культура, інфраструктура, лікарні... Взялася частина бюджету, ми її заблокували, але тимчасово. Життя продовжується, треба відновлювати життя і будувати країну, це дуже важливо», – сказав Зеленський.

Про співпрацю з міжнародними фінансовими партнерами

За словами президента, поки що українська економіка не впорається без фінансової підтримку міжнародних кредиторів, зокрема – МВФ.

«Сьогодні економіка так вибудована в країні... і вона так вибудовувалась, що ми без західних грошей не можемо прожити, це правда. І люди повинні про це знати. Тому було неможливо відмовитися від Міжнародного валютного фонду. Я їм вдячний за цю допомогу, це наш стратегічний партнер», – сказав Зеленський

За словами президента, Україна виконала всі умови для отримання чергового траншу від МВФ, але коли саме Україна отримає ці гроші, Зеленський так і не сказав.

«У нас був перший транш, ми очікували другого. Є вимоги фонду. Я вважаю, що ми все виконали, це моя особиста думка. Але, я вважаю, що як всередині країни, так і ззовні, є люди які працюють проти України», – сказав президент

Про яких саме людей йдеться, називати прізвища Зеленський відмовився.

Про підвищення соціальних стандартів

Зеленський сказав, що наразі, влада робить усе, що може, задля підвищення соціальних стандартів населення. І нагадав про те, що віднедавна в Україні підвищили мінімальну зарплату до п'яти тисяч гривень. За словами президента, такі підвищення – «це великий тягар для бюджету України, але це правильне рішення».

«Ми робимо те, що ми можемо. Ми зробили перші кроки згідно того, які в нас є гроші. Пенсіонери 80+ отримують гроші достатньо великі, в порівнянні з тим, що було. Наступного року запрацює програма 75+. Люди, яким понад 75 років, будуть отримувати більше», – сказав президент.

Зеленський також зазначив, що підвищення соціальних стандартів напряму залежить від сплачених до бюджету країни податків. За його словами, влада заохочує підприємців працювати чесно. Крім того, сказав Зеленський, цифровізація країни також має вплинути на підвищення соціальних стандартів.

«Поки в Україні не буде декілька мільйонів чесно зареєстрованих підприємців, якщо вони не будуть сплачувати чесно податки, якщо не буде збільшення кількості підприємців, а для них потрібно створювати нормальні умови... А я вважаю, що ми умови почали створювати. (програма «5-7-9%» працює), такими речами ви будете збільшувати кількість підприємств і людей, котрі сплачують податки. Ми ж не просто так ідемо до електронної країни. Це ж не іграшки іти до електронної країни. Тут ми рухаємося вперед. А коли ми повністю перейдемо від «справочок» і довідок, то буде менше корупції і всі будуть сплачувати податки. Будуть сплачувати податки – буде нормальний інвестиційний клімат, буде соціалка», – сказав президент.

Про кадрові зміни в Кабінеті міністрів

Зеленський підтвердив, що невдовзі у Кабміні можуть статися кадрові перестановки. Проте конкретні прізвища міністрів, котрі можуть піти у відставку, президент відмовився називати.

«Голови можуть полетіти. Це є правда. Найближчим часом ми дивимося результат разом із прем'єром. Є оцінюючий формат роботи тих чи інших міністрів і дійсно когось може не бути. Найслабкіші можуть відійти», – сказав Зеленський.

Про вплив президента на роботу правоохоронних органів

Відповідаючи на запитання про свій вплив на роботу правоохоронних органів, і зокрема на роботу Офісу генерального прокурора, Зеленський повторив ту саму тезу, що раніше озвучив в інтерв'ю BBC. Він сказав, що чекає від генеральної прокурорки реальних результатів роботи до нового року.

«Якщо генеральний прокурор не буде показувати результат, я можу вплинути і запропонувати іншу кандидатуру. Обов'язково, треба результат. До нового року, ми ж домовилися, показати серйозні результати, очікувані від людей результати», – сказав Зеленський.

Стосовно впливу на роботу НАБУ, Зеленський порадив зателефонувати директору антикорупційного бюро Артему Ситнику і запитати в нього про це напряму.

«Подзвоніть керівнику Ситнику, керівнику НАБУ, і запитайте різницю, як було, і як є. Чи дають йому вказівку когось не чіпати, чи ні», – відповів президент.

Про плани щодо розвитку та зміцнення країни

Президента запитали, що він робитиме в тому разі, якщо більшість українців ствердно відповість на п'яте запитання з його опитувальника. Воно звучить так: Чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності?

У відповідь Зеленський сказав, що йому дуже важлива думка людей, однак, що саме він робитиме з цією думкою, не розповів.

«Мені дуже потрібна ця думка, але що я буду робити далі, я вам не скажу. Це комплексна робота, якою я займаюсь. Я на сьогодні займаюся тим, щоб відродити повністю державу Україну – самостійну і обороноздатну. Тому у нас невипадково з'являються військово-морські бази. Не випадково я підписую стратегічні договори, яких не було і близько у держави, на жаль. Я підписую з Британією, з Туреччиною. Я хочу ще з декількома країнами це зробити. Тому я вам не можу сказати всю мою стратегію. Я вважаю, що Україна в Європі повинна бути дуже сильною. Я вважаю, що наш флот повинен бути дуже міцним, і тому це частина цієї стратегії. Я вважаю, що всі договори повинні виконуватись», – зазначив Зеленський.

Про «5 питань від президента»

Зеленський нагадав, що запровадження народовладдя було одним із пунктів його передвиборчої програми. Разом з тим, він сказав, що опитування у день виборів не матиме юридичних наслідків, проте думка громадян дасть йому, як президенту, додатковий аргумент ініціювати відповідні зміни до законодавства.

Як приклад, Зеленський згадав про ідею легалізації медичного канабісу. За його словами, якщо більша частина людей дадуть ствердну відповідь на запитання про легалізацію медичного канабісу для зменшення болю у важкохворих, то це може стати головним аргументом для народних депутатів проголосувати за відповідні зміни до законодавства.

«Електорально вони побачать, що люди це підтримують. Тоді я як президент, маючи вже соціологію, нічого не буду боятися, подам цей законопроєкт і буду знати, що в мене є підтримка і Ради, і народу», – сказав він.

Разом з тим Зеленський протиставив класичне соціологічне опитування своєму опитуванню і зазначив, що, мовляв, його опитування, на відміну від соціологічного, дасть можливість дізнатися думку якомога більшої кількості населення.

«Що таке соціологічне опитування? Це – вибірка… Президент робить серйозний екзит-пол. Я хочу отримати результати, відповіді від мільйонів людей, а вибірка – це дві тисячі людей», – сказав Зеленський.