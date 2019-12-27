«Нафтогаз»: Україна отримала 2,9 мільярда доларів від «Газпрому»

Україна отримала 2,9 мільярда доларів від російського «Газпрому», повідомив виконавчий директор компанії «Нафтогаз-України» Юрій Вітренко у Facebook.

«Так, Україна отримала 2,918 мільярда доларів США від «Газпрому» на виконання рішення Стокгольмського арбітражу!» – написав Вітренко.

20 грудня представники України, Росії, Євросоюзу, а також компанії «Оператор газотранспортної системи України», «Нафтогазу» та російського «Газпрому» попередньо домовилися зберегти транзит, натомість українська енергетична компанія відмовилася від інших позовів проти російського монополіста.

Серед найважливіших домовленостей сторін: