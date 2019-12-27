«Нафтогаз»: Україна отримала 2,9 мільярда доларів від «Газпрому»

Україна отримала 2,9 мільярда доларів від російського «Газпрому», повідомив виконавчий директор компанії «Нафтогаз-України» Юрій Вітренко у Facebook.
«Так, Україна отримала 2,918 мільярда доларів США від «Газпрому» на виконання рішення Стокгольмського арбітражу!» – написав Вітренко.
20 грудня представники України, Росії, Євросоюзу, а також компанії «Оператор газотранспортної системи України», «Нафтогазу» та російського «Газпрому» попередньо домовилися зберегти транзит, натомість українська енергетична компанія відмовилася від інших позовів проти російського монополіста.
Серед найважливіших домовленостей сторін:
- «Газпром» погодився до 29 грудня виплатити «Нафтогазу» 2,9 мільярда доларів, як це передбачає рішення Стокгольмського арбітражу від лютого 2018 року;
- сторони відкликають всі позови, за якими наразі немає ухвалених рішень, в тому числі – позов «Нафтогазу» до російської енергетичної корпорації на 12,2 мільярда доларів та на 1,33 мільярда кубічних метрів газу;
- з активів та майна «Газпрому» знімають арешти, сторони відмовляються від претензій в майбутньому щодо претензій у зв’язку з контрактами на постачання та транзит газу від 19 січня 2009 року;
- після виконання цих умов – «Газпром» та «Нафтогаз» укладають договір про транзит газу через Україну.
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