«Нафтогаз» перерахував до бюджету 13 млрд гривень – Коболєв

«Нафтогаз України» перерахував до бюджету 13 мільярдів гривень, повідомив голова правління компанії Андрій Коболєв у Facebook.

За його словами, 26 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про дострокову виплату дивідендів за 2019 рік.

«Одразу після прийняття цього рішення, ми перерахували державі 8,5 млрд грн дивідендів та 4,5 млрд грн інших податкових платежів. Всього за грудень ми забезпечили надходження до держбюджету близько 20 млрд гривень. Сподіваємось, це дозволить багатьом українцям спокійно і радісно зустріти свята», – написав Коболєв.

Він розповів, що станом на 25 грудня «Нафтогаз» за 2019 рік сплатив понад 103,8 мільярда гривень податків і дивідендів.

За даними компанії, у 2018 році «Нафтогаз України» сплатив до державного бюджету 136,5 мільярда гривень податків і дивідендів, що становило близько 15% загальних доходів держбюджету.