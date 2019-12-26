Представники «Нафтогазу» і «Газпрому» у Відні узгоджуватимуть новий контракт про транзит газу

Державні газові компанії України та Росії 26 грудня повинні зустрітися у Відні, щоб погодити умови нового контракту про транзит природного газу. Представники українського «Нафтогазу» та російського «Газпрому» мають знайти альтернативу нинішньому 10-річному контракту, термін дії якого закінчується 1 січня, і, як очікується, замінити його на п’ятирічну угоду, щоб російський газ далі надходив до Європи через Україну.

«26 грудня ми будемо працювати над спільним варіантом (угоди – ред.)», – заявив раніше виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко. Він додав, що завершити погодження договорів планують 27 грудня, але за необхідності продовжать роботу на вихідних.

Очільник Міненерго Росії Олександр Новак в коментарі російським ЗМІ 25 грудня також висловив сподівання, що угода про транзит газу буде підписана в ці вихідні.

У Берліні 20 грудня підписали протокол представники України, Росії, Євросоюзу, а також компанії «Оператор газотранспортної системи України», «Нафтогазу» та російського «Газпрому». Сторони попередньо домовилися зберегти транзит, натомість українська енергетична компанія відмовилася від позовів проти російського монополіста.

Серед найважливіших домовленостей сторін:

«Газпром» погодився до 29 грудня виплатити «Нафтогазу» 2,9 мільярда доларів, як це передбачає рішення Стокгольмського арбітражу від лютого 2018 року

сторони відкликають всі позови, за якими наразі немає ухвалених рішень, в тому числі – позов «Нафтогазу» до російської енергетичної корпорації на 12,2 мільярда доларів та на 1,33 мільярда кубічних метрів газу

з активів та майна «Газпрому» знімають арешти, сторони відмовляються від претензій в майбутньому щодо претензій у зв’язку з контрактами на постачання та транзит газу від 19 січня 2009 року

після виконання цих умов – «Газпром» та «Нафтогаз» укладають договір про транзит газу через Україну​

Водночас у протоколі не йдеться про позови проти Росії як держави: наприклад позов «Нафтогазу» щодо активів, втрачених в нині окупованому Кремлем Криму.

Близько 40% з 200 мільярдів кубометрів газу, які Росія відправляє щороку в Європу, транспортується через мережу українських трубопроводів.