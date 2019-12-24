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24 грудня 2019, Київ 19:22
Новини | Економіка

«Нафтогаз» і «Газпром» 26 грудня почнуть узгоджувати договори про транзит газу

Виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко

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26 грудня команди «Нафтогазу» та «Газпрому» зустрінуться, щоб погодити умови договорів про транзит газу. Про це повідомив виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«Кожна сторона має свої проєкти договорів, а от підписати потрібно лише один комплект. Власне 26 грудня ми й будемо працювати над спільним варіантом. Ще раз наголошу, що спільний варіант не означає, що передбачаються суцільні поступки з нашого боку. Ми в жодному разі не дамо поступитися національними інтересами України», – зазначив Вітренко.

Він сподівається, що завершити погодження договорів планують у п’ятницю, 27 грудня, але за необхідності продовжать роботу на вихідних.

Основним інтересом українців на переговорах було зберегти транзит газу через Україну до Європи
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У Берліні 20 грудня підписали протокол представники України, Росії, Євросоюзу, а також компанії «Оператор газотранспортної системи України», «Нафтогазу» та російського «Газпрому». Сторони попередньо домовилися зберегти транзит, натомість українська енергетична компанія відмовилася від позовів проти російського монополіста.

Серед найважливіших домовленостей сторін:

  • «Газпром» погодився до 29 грудня виплатити «Нафтогазу» 2,9 мільярда доларів, як це передбачає рішення Стокгольмського арбітражу від лютого 2018 року
  • сторони відкликають всі позови, за якими наразі немає ухвалених рішень, в тому числі – позов «Нафтогазу» до російської енергетичної корпорації на 12,2 мільярда доларів та на 1,33 мільярда кубічних метрів газу
  • з активів та майна «Газпрому» знімають арешти, сторони відмовляються від претензій в майбутньому щодо претензій у зв’язку з контрактами на постачання та транзит газу від 19 січня 2009 року
  • після виконання цих умов – «Газпром» та «Нафтогаз» укладають договір про транзит газу через Україну​

Водночас у протоколі не йдеться про позови проти Росії як держави: наприклад позов «Нафтогазу» щодо активів, втрачених в нині окупованому Кремлем Криму.

Під час акції «Червоні лінії для Зе». Київ, 8 грудня 2019 року
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