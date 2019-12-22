Порошенко вимагає скликати РНБО після інформації про угоди на пряме постачання газу з Росії

П’ятий президент України Петро Порошенко вимагає скликати засідання Ради національної безпеки та оборони після інформації про угоди на пряме постачання газу з Росії на український ринок.

«Безумовно, це питання національної безпеки. І наша політична сила буде цього вимагати – негайного скликання Ради національної безпеки і оборони та запровадження санкцій проти прямого постачання газу з РФ», – сказав Порошенко в ефірі телеканалу «Україна».

Він вважає, що це – результат «таємних переговорів», які відбулися під час саміту «нормандської четвірки» в столиці Франції Парижі.

«Ми перетнули в цьому сенсі ті «червоні лінії», про які дуже голосно попереджали люди напередодні Парижа», – сказав Порошенко.

22 грудня низка ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили, що п’ять українських компанії уклали з «Газпромом» контракти на пряме постачання російського газу з 1 січня 2020 року. Україна не купувала російський газ з 25 листопада 2015 року.

За день до цього на сайті Кабінету міністрів України опублікували протокол зустрічі представників Європейського союзу, України та Російської Федерації, а також компаній цих країн (ООО «Оператор газотранспортної системи України», НАК «Нафтогаз України», ПАО «Газпром»).

Цей документ передбачає виплату «Газпромом» до 29 грудня 2,9 мільярда доларів США пені, присудженої Стокгольмським арбітражем, відкликання сторонами усіх позовів, поданих одне проти одного, щодо яких станом на зараз немає рішення, зняття арештів із майна «Газпрому», а також відмову від претензій у майбутньому щодо контрактів на поставку і транзит газу від 19 січня 2009 року.

Після цього «Газпром» та «Оператор газотранспортної системи України» мають укласти договір про транзит газу через Україну.

Термін дії укладеного 2009 року контракту на постачання газу спливав 1 січня 2020 року.