«Зійшлися посередині»: Вітренко оцінив угоду з «Газпромом»

Складним для всіх сторін компромісом назвав договір про транзит газу із російським «Газпромом» виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«Газпром» хотів один рік, ми – десять, зійшлися посередині. Гарантовані потужності – теж приблизно посередині між тим, що пропонував «Газпром», і що хотіли ми», – оцінив високопосадовець результати домовленостей.

Вітренко також назвав перемогою згоду російської сторони виконати рішення Стокгольмського арбітражу.

«3 мільярди доларів «живими грошима» до кінця цього року. Таким чином у повній мірі буде виконано рішення Стокгольмського арбітражу за транзитною справою. Тут повна перемога», – відзначив виконавчий директор «Нафтогазу».

На сайті Кабінету міністрів України опублікували протокол зустрічі представників Європейського союзу, України та Російської Федерації, а також компаній цих країн (ООО «Оператор газотранспортної системи України», НАК «Нафтогаз України», ПАО «Газпром»).

За цим документом, передбачається виплата «Газпромом» до 29 грудня 2,9 мільярда доларів США пені, присуджена Стокгольмським арбітражем, відкликання сторонами усіх позовів, поданих одне проти одного, щодо яких станом на зараз немає рішення, зняття арештів із майна «Газпрому», а також відмову від претензій у майбутньому щодо контрактів на поставку і транзит газу від 19 січня 2009 року.

Після цього планується укласти договір між «Газпромом» та «Оператором газотранспортної системи України» про транзит газу через Україну.

Термін дії укладеного 2009 року контракту на постачання газу спливає 1 січня 2020 року. Україна, Росія та Європейський союз досі не домовилися щодо умов транзиту російського газу українськими газогонами до ЄС.