Уряд оприлюднив протокол газових переговорів у Мінську

На сайті Кабінету міністрів України опублікували протокол зустрічі представників Європейського Союзу, України та Російської Федерації, а також компаній цих країн (ООО «Оператор газотранспортної системи України», НАК «Нафтогаз України», ПАО «Газпром»).

За цим документом, передбачається виплата «Газпромом» до 29 грудня 2,9 мільярдів доларів США пені, присуджена Стокгольмським арбітражем, відкликання сторонами усіх позовів, поданих одне проти одного, щодо яких станом на зараз немає рішення, зняття арештів з майна «Газпрому», а також відмову від претензій у майбутньому щодо контрактів на поставку і транзит газу від 19 січня 2009 року.

Після цього планується укласти договір між «Газпромом» та «Оператором газотранспортної системи України» про транзит газу через Україну.

«За умови виконання у повному обсязі домовленостей, передбачених пунктами 1-3 цього протоколу сторони розглянуть можливість поставок газу в Україну із урахуванням принципу формування ціни на базі ціни європейського хаба (NCG) за винятком обґрунтованої знижки з огляду на обсяг таких поставок», – йдеться у документі.

Раніше сьогодні на пресконференції міністр енергетики України Олексій Оржель запевнив, що прямих поставок газу з Росії ухвалені 20 грудня домовленості між трьома сторонами не передбачає.

Газові переговори України і Росії пройшли в атмосфері секретності, брифінг для преси за їхніми підсумками був скасований. Хоча біля спортивно-стрілкового центру «Сябри» за 20 кілометрів від Мінська учасників переговорів чекали близько 20 журналістів із Росії та України.

Переговори тривали 6 годин, від України в них брав участь міністр енергетики Олексій Оржель, від Росії – голова «Газпрому» Олексій Міллер.

18 грудня голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв назвав дуже низькою імовірність підписання нового контракту щодо транзиту з російським «Газпромом». Якщо контракту з 1 січня 2020 року не буде, то сторони можуть відновити переговори лише у квітні 2020-го, додав він. Україна, за його словами, має близько 20 мільярдів кубометрів газу у підземних сховищах, чого достатньо, щоб пережити зиму.

Термін дії укладеного 2009 року контракту на постачання газу спливає 1 січня 2020 року. Україна, Росія та Європейський союз досі не домовилися щодо умов транзиту російського газу українськими газогонами до ЄС.