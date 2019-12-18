Ймовірність підписання транзитного контракту з Росією до 1 січня наближається до нуля – голова «Нафтогазу»

Імовірність укладення контракту із російським «Газпромом» про транзит газу до 1 січня 2020 року є вкрай малою, заявив голова «Нафтогазу України» Андрій Коболєв.

«Імовірність укладення транзитного контракту ще якась є, але дуже-дуже мала. З кожною хвилиною вона наближається до нуля», – сказав він 18 грудня в Києві під час звіту компанії з реалізації плану анбандлінгу (відокремлення від «Нафтогазу» ТОВ «Оператор ГТС України», який опікуватиметься газотранспортною системою і транзитом та з яким і має бути укладений новий транзитний контракт).

Новий раунд переговорів про транзит російського газу до ЄС відбудеться 19 грудня.

Раніше Коболєв заявляв, що в разі, якщо контракт не буде укладений, то дискусії відновляться у квітні-травні.

13 грудня у Відні відбувся останній раунд переговорів про транзит газу, в них брали участь представники «Нафтогазу», компанії-оператора газотранспортної системи України та російського «Газпрому».

Термін дії укладеного 2009 року контракту на постачання газу спливає 1 січня 2020 року. Україна, Росія та Європейський союз досі не домовилися щодо умов транзиту російського газу українськими газогонами до ЄС.