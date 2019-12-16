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16 грудня 2019, Київ 17:09
Новини | Міжнародні

«Нафтогаз»: жодних домовленостей щодо транзиту російського газу не досягнуто

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Жодних домовленостей щодо транзиту російського газу територією України у переговорах з російським «Газпромом» не досягнуто. Про це повідомили у «Нафтогазі України».

«Між сторонами тривають переговори як на експертному рівні, так і у тристоронньому форматі за участі представників Єврокомісії. Про будь-які досягнуті домовленості компанія повідомить через офіційні джерела», – мовиться у повідомленні.

Термін дії укладеного 2009 року контракту на постачання газу спливає 1 січня 2020 року. Україна, Росія та Європейський союз досі не домовилися щодо умов транзиту російського газу українськими газогонами до ЄС.

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