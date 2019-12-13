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13 грудня 2019, Київ 19:15
Новини | Політика

«Нафтогаз» провів з «Газпромом» нові переговори про транзит газу

Україна, Росія та Європейський союз досі не домовилися щодо умов транзиту російського газу українськими газогонами до ЄС

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«Нафтогаз-України» домовився з російським «Газпромом» надалі «опрацьовувати варіанти продовження транзиту газу», повідомив виконавчий директор української компанії Юрій Вітренко у Facebook.

«Завершили зустріч з Олексієм Міллєром, керівником «Газпрому». Домовилися продовжувати опрацьовувати варіанти продовження транзиту. Пока зарано говорити про узгоджений варіант, але ми займаємо максимально конструктивну позицію. Активна робота триває», – написав Вітренко.

Термін дії укладеного 2009 року контракту на постачання газу спливає 1 січня 2020 року. Україна, Росія та Європейський союз досі не домовилися щодо умов транзиту російського газу українськими газогонами до ЄС.

Вітренко заявляв, що у випадку припинення транзиту українська компанія «стягуватиме гроші», і «європейські партнери також, скоріш за все, будуть позиватися».

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