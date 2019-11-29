Україна стягуватиме у Росії гроші за припинення транзиту газу – Вітренко

Припинення з 1 січня 2020 року транзиту російського газу через територію України є базовим сценарієм, підтвердив у програмі Радіо Свобода «Ваша Свобода» виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко. У разі припинення транзиту українська компанія «стягуватиме гроші», і «європейські партнери також, скоріш за все, будуть позиватися», вказав високопосадовець.

«Ми маємо розуміти, що тоді «Газпром» знизить обсяги поставок до так званих контрактних мінімумів, тобто все, що він не мав постачати за контрактом, він не буде постачати. Також «Газпром» закачав у європейські сховища набагато більший обсяг газу, «Газпром» наростив потужності LNG (скраплений газ, який перевозиться морем, а не постачається газопроводом – ред.) з Ямалу для експорту в Європі, він став найбільшим експортером LNG до Європи. Тому наші розрахунки показують, що навіть за умови затримки «Північного потоку-2» вони можуть обійтися без українського транзиту», – визнав Вітренко.

На його думку, такий розвиток подій все одно може довести надійність України як транзитера.

«Враховуючи дуже високу вірогідність такого сценарію, нам, українській стороні, потрібно демонструвати Європі, що ми конструктивні, ми зробили все можливе, формати тристоронні, двосторонні, будь-які, ми погоджуємося на всі пропозиції Шефчовича (єврокомісар з енергетичних питань Марош Шефчович – ред.). Тому якщо буде переривання транзиту, то це не Україна – ненадійний транзитер, це свідоме рішення Росії», – наголосив Юрій Вітренко.

Термін дії укладеного 2009 року контракту на постачання газу спливає 1 січня 2020 року. Україна, Росія та Європейський союз досі не домовилися щодо умов транзиту російського газу українськими газогонами до ЄС. Новий контракт до того часу, найімовірніше, не з’явиться, не виключають представники українського «Нафтогазу», а також експерти, опитані Радіо Свобода.