Вітренко: Росія має поставити Україні 9 мільярдів кубометрів газу або компенсувати різницю в ціні

За чинним до кінця 2019 року контрактом Росія має поставити Україні ще 9 мільярдів кубометрів газу, повідомив в ефірі програми Радіо Свобода «Ваша Свобода» виконавчий директор компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«У нас є поточний контракт на поставку газу (підписаний у 2009 році терміном на 10 років – ред.), за яким раніше обсяги були 50 мільярдів кубометрів, це зобов’язання «Газпрому» поставити, і 40 мільярдів зобов’язання «Нафтогазу» купити. В арбітражі ми обнулили вимоги «Газпрому» за цим принципом «бери або плати» до 2018 року, а з 2018 року арбітраж у 10 разів зменшив обсяг за контрактом, тобто «Газпром» нам зобов’язаний постачати 5, а ми маємо купувати або платити за 4. Відповідно, в 2018 році ідеться лише про ті 4, які ми зобов’язані були взяти, а в 2019 році про всі 5, тобто 5+4 дорівнює 9», – розповів Юрій Вітренко.

За його словами, українська сторона справді планувала купити цей газ у Росії.

«Якщо пам’ятаєте, в березні 2018 року ми навіть сплатили за цей газ. Вони («Газпром» – ред.) за 15 хвилин або за півгодини попередили, що вони цей газ нам не дадуть, і в нас у березні 2018 року була криза, ми навіть проводили акцію «Прикрути». Ми купували цей газ у Європі за цінами, набагато вищими за ті, за якими «Газпром» мав нам поставити, і ми тоді їм сказали, що ми будемо через суд вимагати компенсації. Ось ми її вимагаємо, але при цьому кажемо, що інший варіант вирішення цієї проблеми – це надання нам газу за ціною, яка б робила для нас це економічно доцільним», – вказав високопосадовець «Нафтогазу».

Термін дії укладеного 2009 року контракту на постачання газу спливає 1 січня 2020 року. Україна, Росія та Європейський союз досі не домовилися щодо умов транзиту російського газу українськими газогонами до ЄС. Поточний контракт спливає першого січня. Новий до того часу, найімовірніше, не з’явиться, не виключають представники українського «Нафтогазу», а також експерти, опитані Радіо Свобода.