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27 листопада 2019, Київ 14:11
Новини | Міжнародні

Суд у Швеції відхилив апеляцію Росії на рішення Стокгольмського арбітражу у спорі з «Нафтогазом»

Мова йде про рішення, яким арбітраж повністю відхилив вимогу «Газпрому» про застосування принципу «бери чи плати» та задовольнив вимогу «Нафтогазу» про перегляд контрактної ціни із врахуванням ринкових умов

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Апеляційний суд шведського округу Свеа відхилив апеляцію «Газпрому» на одне з рішень Стокгольмського арбітражу в суперечці з «Нафтогазом».

Судді не знайшли помилок під час розгляду справи судом першої інстанції. Рішення апеляційної палати оскарженню не підлягає.

«Повна перемога! Україна знову перемагає! Ми виграли апеляцію по першій скарзі «Газпрому» на рішення Стокгольмського арбітражу», – написав виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко у Facebook.

Мова йде про рішення Трибуналу при Арбітражному інституті Торговельної палати Стокгольма від 31 травня 2017 року. Тоді арбітраж повністю відхилив вимогу «Газпрому» про застосування принципу «бери чи плати» та задовольнив вимогу «Нафтогазу» про перегляд контрактної ціни із врахуванням ринкових умов. Крім того, суд повністю скасував заборону на реекспорт газу.

У суді повідомили, що рішення у ще двох провадженнях між «Газпромом» і «Нафтогазом» очікуються у 2020 році.

/**/ /**/ Акція «Ні капітуляції!» у столиці України в День Покрови і День захисника України. Київ, 14 жовтня 2019 року
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Операція «Репарація»

У лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж повідомив, що присудив «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів. З урахуванням рішення по іншому спору та відсотків «Газпром» має виплатити українській компанії понад 2,56 мільярда доларів. Росія оскаржує це рішення.

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