«Нафтогаз» «факсом» отримав пропозицію «Газпрому» і обіцяє відповідь найближчим часом

«Нафтогаз України» повідомляє, що отримав пропозицію щодо подовження чинного контракту або укладення нової угоди про транзит газу через Україну протягом 2020 року від російського «Газпрому».

Як повідомив виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, пропозиція від «Газпрому» надійшла факсом.

«Нарешті отримали факсом пропозицію від «Газпрому», про яку пишуть всі ЗМІ (включно зі змістом цієї пропозиції). Уважно її вивчимо і надамо конструктивну відповідь найближчим часом. Україна буде надійним партнером для Європи щодо транзиту газу у повній відповідності до європейських правил», – написав Вітренко 18 листопада у фейсбуці.

Російський газовий монополіст «Газпром» раніше сьогодні заявив, що направив до української енергетичної компанії «Нафтогаз» пропозицію щодо подовження чинного контракту або укладення нової угоди про транзит газу через Україну протягом 2020 року.

При цьому російський монополіст висуває умову: сторони повинні відмовитися від «всіх взаємних претензій у міжнародному арбітражі».

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Крім того, йдеться в повідомленні, «Газпром» очікує на «позицію української сторони» щодо готовності напряму закуповувати газ у Росії з 2020 року.

15 листопада виконавчий директор Національної акціонерної компанії «Нафтогаз» Юрій Вітренко заявив, що «Газпром» мав би продавати газ Україні на 20-25% дешевше, ніж вона закуповує його з Європи. І навіть у цьому випадку знижена ціна не компенсуватиме виплату в 3 мільярди доларів, які російський монополіст винен «Нафтогазу» за рішенням Стокгольмського арбітражу.

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«Нафтогаз» і «Газпром» після попередніх рішень Стокгольмського арбітражу, за якими в підсумку «Газпром» виявився винним «Нафтогазові» мільярди доларів, продовжують судові й арбітражні суперечки. Зокрема, «Газпром» оскаржує ті арбітражні рішення в Апеляційному суді Стокгольму (але ці розгляди не зупиняють виконання рішень арбітражу). Українська сторона, зі свого боку, вимагає від російської багатомільярдних відшкодувань у разі можливого припинення транзиту російського газу до Європи через Україну.

У Москві ж висувають як передумову переговорів про продовження транзиту так зване «взаємне врегулювання спорів», маючи на увазі відмову сторін від своїх вимог – що призвело б до втрат Україною тих багатомільярдних сум, які «Газпром» винен «Нафтогазові». Натомість у Києві нагадують, що всі спори між ними вже врегулював Стокгольмський арбітраж (і загалом на користь України).