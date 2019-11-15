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15 листопада 2019, Київ 15:48
Новини | Політика

Вітренко пояснив ціну газових пропозицій Путіна

Виконавчий директор НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко

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Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко прокоментував пропозицію президента Росії Володимира Путіна про можливість зниження ціни російського газу для України на 20–25% у разі відновлення прямого постачання сировини.

«Газ із Росії і так має бути на 20–25 відсотків дешевшим, ніж газ з Європи, оскільки «Газпром» при прямих поставках не платить за його транспортування в Європу», – вказав український високпосадовець.

Вітренко вважає, що така знижка мала б рахуватися від рівня «ціна на німецькому ринку мінус вартість транспортування від кордону Росії до Німеччини».

«Причому знижка у 20-25 відсотків, враховуючи майбутні обсяги імпорту газу, не зможе реалістично компенсувати відмову від 3 мільярдів доларів, які нам зараз має сплатити «Газпром» за рішенням Стокгольмського арбітражу», – відзначив виконавчий директор НАК «Нафтогаз України».

Президент Володимир Путін 14 листопада на пресконференції за підсумками саміту БРІКС у Бразилії заявив про ризики припинення транзиту газу через Україну і можливе загострення ситуації через поданий в листопаді позов «Нафтогазу» проти «Газпрому». Путін зазначив, що Росія готова укласти угоду щодо транзиту газу з Україною, надавши знижку на газ у разі прямих почстачань.

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«Нафтогаз» подав контрпозов до «Газпрому» в Стокгольмський арбітраж – Вітренко

Раніше цього місяця Юрій Вітренко повідомив, що «Нафтогаз України» направив до Стокгольмського арбітражу «Заяву про захист і зустрічні позовні вимоги» у відповідь на позовні вимоги російського газового монополіста «Газпрому».

«Нафтогаз» і «Газпром» після попередніх рішень Стокгольмського арбітражу, за якими в підсумку «Газпром» виявився винним «Нафтогазові» мільярди доларів, продовжують судові й арбітражні суперечки. Зокрема, «Газпром» оскаржує ті арбітражні рішення в Апеляційному суді Стокгольму (але ці розгляди не зупиняють виконання рішень арбітражу). Українська сторона, зі свого боку, вимагає від російської багатомільярдних відшкодувань у разі можливого припинення транзиту російського газу до Європи через Україну.

У Москві ж висувають як передумову переговорів про продовження транзиту так зване «взаємне врегулювання спорів», маючи на увазі відмову сторін від своїх вимог – що призвело б до втрат Україною тих багатомільярдних сум, які «Газпром» винен «Нафтогазові». Натомість у Києві нагадують, що всі спори між ними вже врегулював Стокгольмський арбітраж (і загалом на користь України).

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