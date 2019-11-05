Коболєв: ми готові до конструктивного співробітництва заради продовження транзиту газу з Росії

Україна готова до конструктивного співробітництва з «Газпромом» заради продовження транзиту російського газу, повідомив голова правління компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв у Facebook. При цьому компанія буде й надалі «наполегливо та ефективно захищати як національні інтереси, так й інтереси «Нафтогазу».

«Ми готові домовлятися про продовження транзиту. Наша позиція в цьому питанні повністю збігається з позицією Єврокомісії. Росія – проти, її лякає «вакханалія в Стокгольмському арбітражі». Звичайно, рішення найавторитетнішого європейського арбітражного суду можна називати «вакханалією», але тоді постає логічне питання: навіщо «Газпром» минулого року першим ініціював у Стокгольмському арбітражі два нові процеси проти «Нафтогазу»?» – запитує Коболєв.

За його словами, Росія в обмін на новий транзитний контракт пропонує пробачити їй претензії «Нафтогазу» на 22 мільярди доларів.

«Російська сторона пропонує «Нафтогазу» «обнулити» майже 3 мільярди доларів за Стокгольмським рішенням і відмовитися від позову ще на 12 мільярдів. До того ж АМКУ пропонується відмовитися від штрафу на близько 7 мільярдів доларів. Разом – 22 мільярди доларів – «понять и простить». Шукаю і не знаходжу в озвучених в медіа пропозиціях зустрічні кроки Росії на співставні суми», – зазначив Коболєв.

10-річний контракт між Україною та Росією про постачання й транзит газу завершується з 1 січня 2020 року. Наразі тривають тристоронні переговори в форматі Київ – Москва – Європейський союз щодо продовження контракту.