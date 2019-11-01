Чи дозволять США добудувати «Північний потік-2»? (Світова преса)

30 жовтня Данія дала «зелене світло» прокладанню російського газогону «Північний потік-2» на своєму континентальному шельфі. Це вважалося останньою великою перепоною на шляху втілення проєкту у життя. Чи зможуть санкції США тепер завадити завершенню будівництва газогону, який оминатиме Україну у постачанні російського газу у Європу?

Данія «розблокувала» будівництво російського газогону, і тепер вже занадто пізно для того, щоб санкції США були ефективними, вважає коментатор американського агентства Bloomberg Леонід Бершидський.

«Північний потік-2» – це частина плану російського президента Володимира Путіна постачати природній газ до Європи без потреби в українському транзиті. США хотіли б завадити цим планам, адже Вашингтон також хотів би збільшити поставки свого зрідженого газу до Європи.

Президент США Дональд Трамп наголошував, що Німеччина надто сильно залежить від російського газу, і погрожував санкціями європейським компаніям, залученим у будівництво «Північного потоку-2».

Новини з Данії стали ударом для України. Проте чимось неочікуваним це не стало, зауважує автор. «Це правда, що Данія не могла б вічно утримувати позицію в умовах нерішучості США», – зауважує Бершидський.

Як наступний крок голова правління української державної газової компанії «Нафтогаз» Андрій Коболєв закликав Захід запровадити санкції. Сенатор США від республіканців Тед Круз обіцяв підштовхнути своїх колег до ухвалення раніше запропонованого ним законопроєкту щодо санкцій проти суден, які прокладають труби.

Для дій США – запізно

«Однак це навряд чи надовго затримає будівництво «Північного потоку-2», – вважає Бершидський. Хоча «Газпром» і використовував для прокладки труби швейцарського підрядника Allseas Group SA, для останньої ділянки він може використовувати і власне судно «Академік Черський», пояснює автор.

Для дій США вже запізно, вважає Бершидський. Санкції, на його думку, треба було застосовувати проти європейських компаній, залучених у будівництво, ще перед початком реалізації проєкту.

Мета – нашкодити Україні

«Це рішення [Данії] є ударом по зусиллях США для запобігання завершенню будівництва російського проєкту після неодноразових попереджень про те, що він посилить європейську залежність від російської енергетики», – мовиться на сайті американського телеканалу CNBC.

Багато хто скептично ставиться до заявлених «суто економічних міркувань», які приписують «Північному потоку-2».

На початку цього року американська влада погрожувала ввести санкції проти компаній, які беруть участь у його будівництві, хоча жодних ознак того, що Білий дім піде далі і все ж їх застосує, – не було.

«Єдина причина побудувати цей трубопровід – це нашкодити Україні», – сказав телеканалові економіст Тімоті Еш.

Він не виключає можливості запровадження американських санкцій.

«Я був би здивований, якби США не запровадили санкції щодо речей, пов’язаних із «Північним потоком», бо вони [США] прагнуть закріпитися на європейському ринку газу за рахунок експорту скрапленого природного газу», – вважає Еш.

«Трамп був досить проросійським. Але єдина позиція, яка була досить агресивною щодо Росії, стосувалася «Північного потоку-2», – сказав експерт.

Коли закінчать будівництво?

У статті американської газети The Washington Post пишуть, що Данія усунула «останню перешкоду» для будівництва газопроводу між Росією і Німеччиною, який обурював американського президента Дональда Трампа. Тепер газогін може бути добудований протягом кількох місяців.

Рішення Данії – це удар по зусиллях США зупинити будівництво «Північного потоку-2», мовиться у статті.

На думку критиків, новий газопровід лише посилить європейську залежність від російської енергетики у часи, коли Кремль і Захід і так мають розбіжності щодо великої кількості питань. Натомість прихильники проєкту, серед яких уряди Росії й Німеччини, повторюють, що це просто вигідна бізнесова угода.

Значна більшість підводного газогону вже прокладена. Після завершення його будівництва «Північний потік-2» має удвічі збільшити потужність уже наявного «Північного потоку-1», який почав працювати ще у 2011 році. Той газогін також викликав занепокоєння в Європі і США через те, що Росія могла б використовувати його для обходу України і відключення газу Східній Європі задля політичних цілей, пише газета.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель запевняла, що буде домагатися того, щоб Україну не позбавили її транзитної ролі. «Транзит газу через Україну має продовжуватися», – заявляв її речник у середу.

Спочатку планувалося, що «Північний потік-2» завершать уже до кінця 2019 року. Але для цього потрібно було отримати дозвіл Данії до кінця літа. «Будівництво не може починатися принаймні протягом місяця з моменту видачі дозволу, щоб можна було подавати апеляції», – мовиться у статті.

Що втратить Україна

«Північний потік-2» не просто збільшить постачання російського газу в Європу. Разом із «Турецьким потоком» він дозволить Росії оминати використання українських газогонів, мовиться у статті британської медіакомпанії «Бі-бі-сі».

Втрати для української економіки будуть великі. У 2017 році Україна заробила на транзиті російського газу у Європу близько трьох мільярдів доларів США.

Держави-члени Європейського союзу протягом років висловлювали своє занепокоєння залежністю від російського газу, а новий газогін лише збільшить кількість російського газу в Європі.

«Суперечки між державами ЄС були настільки сильні, що раніше цього року вони навіть загрожували повністю зірвати проєкт», – нагадує видання. Зрештою, ЄС погодився посилити нормативно-правові акти щодо газогону замість того, щоб заблокувати його завершення.

Німецькі компанії вклали у будівництво проєкту чимало грошей. Канцлер Німеччини Анґела Меркель намагалася запевнити центрально- і східноєвропейські держави, що «Північний потік-2» не зробить Німеччину залежною від російського газу, мовиться у статті.