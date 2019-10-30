США будуть боротися проти добудови «Північного потоку-2» – заступник держсекретаря

Зупинка будівництва «Північного потоку-2» є першочерговим завданням США для забезпечення енергетичної безпеки в Європі. Про це на слуханнях в комітеті закордонних справ Сенату Конгресу США заявив перший заступник держсекретаря і потенційний посол Сполучених Штатів у Росії Джон Салліван.

За його словами, завершивши будівництво газопроводу, Москва отримає «величезний важіль тиску» на Європу. У зв’язку з цим, як вважає Салліван, Вашингтон повинен допомогти Києву перешкодити реалізації цього проекту і зробити так, щоб російський газ продовжив надходити в країни Євросоюзу через Україну.

Салліван при цьому зазначив, що у Росії є всі ресурси, щоб закінчити будівництво «Північного потоку-2», і санкції, за словами чиновника, цьому навряд чи завадять.

30 жовтня Данія дозволила будівництво російського газопроводу «Північний потік-2» на своєму континентальному шельфі.

Проєкт російського газового монополіста «Газпрому» «Північний потік-2» має доставляти газ із Росії до Німеччини дном Балтійського моря. Данія була єдиною країною, яка не схвалила прокладання газопроводу на своєму континентальному шельфі.

Німеччина, компанії з якої беруть фінансову участь у проєкті постачання газу до Європи з Росії в обхід транзитних можливостей України, підтримує його і на державному рівні, називаючи «суто комерційним», хоча Берлін заявляє про необхідність зберегти транзит російського газу і через Україну.

Україна, як і низка країн Євросоюзу, переважно східноєвропейських, балтійських і скандинавських, а також США виступають проти цього проєкту. Вони наголошують, що проєкт суто політичний, бо збільшує залежність Європи від російського газу, і економічно не обґрунтований. Таку позицію підтримує і Європейська комісія.