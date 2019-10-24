Чи «здає» Європа Україну і хто виграє від скандалу у США – огляд світової преси

Аналітичний центр Atlantic Council опублікував аналіз ознак, які можуть свідчити на думку авторів про те, що ЄС здає Україну, намагаючись покращити свої відносини з Москвою. У статті The New York Times йдеться про причини похолодання відносин ЄС зі США. Fox News повідомляє про рішення американського суду опублікувати записи, пов’язані з Україною та адміністрацією президента США.

Американський колумніст українського походження Марк Темницький у статті для американського аналітичного центру Atlantic Council розмірковує над тим, чи є ознаки, що Європа, намагаючись зблизитися із Росією, холодніше ставиться до України.

Що саме, на думку автора, може свідчити про можливу готовність ЄС здати Україну:

це бажання «перезавантажити» відносини з Росією. Французький президент Еммануєль Макрон казав, що хотів би покращити відносини між Парижем і Москвою;

казав, що хотів би покращити відносини між Парижем і Москвою; це заяви про повернення Москви до міжнародних організацій попри те, що вона не змінила свою агресивну політику, через яку її звідки вигнали;

президент США Дональд Трамп пропонував повернути Росію до «Групи семи». До цього ПАРЄ вирішили повернути Росії її права в організації;

пропонував повернути Росію до «Групи семи». До цього ПАРЄ вирішили повернути Росії її права в організації; деякі країни хочуть зняття санкцій із Росії. Президент Чехії Мілош Земан , наприклад, у 2017 заявляв, що вони неефективні;

, наприклад, у 2017 заявляв, що вони неефективні; це питання будівництва Росією альтернативного газопроводу «Північний потік-2», який оминатиме Україну в постачанні газу до Європи. Таким чином, реалізація цих проектів зробить Європу ще більш залежною від російського газу.

Автор вважає, що хоч є значна підтримка України з боку ЄС, бажання Німеччини та Франції покращити відносини з Москвою станеться за рахунок України.

На його думку, ЄС мають продовжувати санкції та тиснути на Москву, щоб та йшла на компроміси за столом переговорів. Інакше, якщо ЄС «здасть» Україну заради нормалізації відносин з Росією, цінності Європи не вартуватимуть ломаного гроша.

За останні кілька років Україна зробила великі кроки на шляху до євроінтеграції: розбудувала армію, отримала безвізовий режим, заснувала Антикорупційний суд та ухвалила важливі реформи з децентралізації.

Дії президента США Дональда Трампа щодо України та Сирії призводять до подальшого відчуження європейських союзників США, йдеться в статті американської газети The New York Times.

«Європейські лідери давно зрозуміли, що президент Трамп – ненадійний союзник, який піддається гучним істерикам, різким змінам та раптовим примхам. Вони були стурбовані неоднозначністю його позицій щодо НАТО, обурювалися його особистими нападами та сердилися на використання торговельної політики та економічних санкцій для обмеження їхніх компаній та ринків», – мовиться у статті.

До цього моменту європейські союзники США нічого не робили, а лише скаржилися. Проте ситуація навколо Сирії та України може це змінити. Трамп забрав війська з півночі Сирії, що фактично дозволило Туреччині розпочати військові дії проти курдів. А скандал навколо України призвів до початку процедури імпічменту в США, нагадують автори.

І дії щодо Сирії, і дії щодо України, на думку видання, посприяли інтересам російського президента Володимира Путіна, метою якого є дестабілізація європейських демократій та європейської єдності.

«Європейці поставили себе у залежність від ненадійного президента», – вважає Робін Ніблетт, директор Chatham House, Королівського інституту міжнародних відносин у Лондоні.

З іншого боку, «ненадійність Трампа» може посприяти більшій європейській стратегічній автономії, як у питаннях оборони, так і у фінансових питаннях, оскільки європейці намагаються захистити свої фірми від американських тарифів, мовиться у статті.

Окружний суддя США наказав Державному департаменту виконати запит щодо Закону про свободу інформації (FOIA) стосовно документів щодо України та адміністрації президента США Дональда Трампа, йдеться в статті Fox News.

Записи затребувала американська організація контролю з питань етики American Oversight. Тепер їх мають опублікувати протягом 30 днів, заявив окружний суддя Крістофер Купер, який погодився із тим, що ці документи мають суспільне значення.

Записи, про які йде мова, включають розмови між держсекретарем Майком Помпео та особистим адвокатом Трампа Руді Джуліані.

Згідно з повідомленнями, колишній мер Нью-Йорка «тиснув на український уряд для проведення двох політично вмотивованих розслідувань» проти колишнього віце-президента та кандидата у президенти від демократів у 2020 році Джо Байдена та його сина Гантера в обмін на військову допомогу США Україні, мовиться у статті.

Голова Комітету з розвідки Адам Шифф, голова комітету закордонних справ Еліот Енгель та вже померлий голова Комітету з нагляду Ілля Каммінґс заявляли, що Джуліані визнав, що «володіє доказами у вигляді текстових повідомлень, записів телефонів та інших комунікацій – в яких зазначено, що [він] не діяв один, і що інші посадові особи адміністрації Трампа, можливо, також були залучені до цієї схеми», – мовиться у статті.

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