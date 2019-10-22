Справа про імпічмент Трампа: свідчення посла Тейлора називають «вибуховими» і «переламними»

Тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, який 22 жовтня дає свідчення у Конгресі в розслідуванні справи щодо можливого імпічменту президента Дональда Трампа, у вступній промові заявив, що в Трампа пов’язували надання допомоги Україні з проведенням там розслідування щодо політичних опонентів президента. Про це повідомляють американські видання The New York Times і The Washington Post із посиланням на вступну промову Тейлора на закритих слуханнях трьох комітетів Палати представників.

Як повідомляє «Голос Америки», окремі законодавці-демократи заявляють, що свідчення тимчасово повіреного США в Україні Вільяма Тейлора створюють додаткові проблеми для президента США Дональда Трампа.

Конгресмен-демократ Стівен Лінч заявив, що свідчення Тейлора стали «переламними», а вступна заява Тейлора викликала вигуки здивування серед присутніх.

«Це переламні свідчення. Я думаю, що вони можуть все пришвидшити. Я думаю, що ми можемо отримати більше відповідей, ніж нових запитань», – цитує Лінча журналіст Шимон Прокупець.

За словами журналіста CNBC Ґарретта Гааке, законодавці, присутні під час свідчень Тейлора, назвали їх такими, що викликають довіру і занепокоєння. Відзначається, що Тейлор детально нотував своє спілкування з питань України, а його свідчення значною мірою спираються на його власні нотатки.

Вільям Тейлор був послом США в Україні у 2006–2009 роках, а у червні 2019 року вдруге очолив американське посольство у Києві на посаді тимчасово повіреного США в Україні, після відкликання посла Марі Йованович.

«Чимало демократів, наприклад, конгресмен Лью, називають свідчення Тейлора вибуховими. Конгресмен Еспаят назвав Тейлора найважливішим свідком. Демократи одностайні щодо цього. Республіканці говорять менше, ніж демократи, – пише у твітері Кайл Чені, репортер американського видання Politico. – Ніхто не каже, що свідчення Тейлора виправдали Трампа, навіть коли питаєш».

Оглядачі відзначають, що у ході свідчень Тейлор нібито озвучив інформацію, яка може викликати додаткові запитання до попередніх свідків у справі спілкування урядовців США й України.

У кінці серпня американські ЗМІ писали про розпорядження президента США Дональда Трампа переглянути військову допомогу Україні. Трамп, як стверджувалося, хотів переконатися в тому, що гроші Сполучених Штатів використовуються щонайкраще. New York Times з посиланням на свої джерела повідомила, що рішення про припинення допомоги було ухвалене на початку липня.

До середини вересня Вашингтон розблокував пакет фінансової допомоги Україні.

Палата представників Конгресу США проводить розслідування з питання про імпічмент президента. Приводом стала телефонна розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у липні.

Демократи заявляють, що Трамп тиснув на українську владу, вимагаючи розслідувати діяльність на Україні Гантера Байдена, сина свого політичного опонента Джо Байдена, а також причетність українців до втручання в американські вибори в обмін на відновлення військової допомоги.

Трамп всі звинувачення на свою адресу відкидає і називає те, що відбувається, черговим полюванням на відьом.

Зеленський неодноразово заявляв, що в ході розмови з Трампом не відчував ніякого тиску.