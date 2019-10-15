Гантер Байден: Я дав засіб деяким неетичним людям нашкодити моєму батькові

Гантер Байден, син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена запевняє, що не зробив нічого неналежного під час роботи у наглядовій раді компанії Burisma. Про це він розповів у інтерв’ю ABC News.

При цьому Байден-молодший додав, що це могла бути помилка, враховуючи, яку високу посаду на той час займав його батько.

«Я дав засіб деяким дуже неетичним людям діяти в обхід закону, намагатися нашкодити моєму батькові. Саме тут я припустився помилки», – зазначив Хантер Байден.

Представники Демократичної партії США вважають, що президент США Дональд Трамп тиснув на українську владу, вимагаючи розслідувати діяльність на Україні Гантера Байдена, сина кандидата в президенти США Джо Байдена, а також інформацію про причетність до втручання в американські вибори українців. На думку критиків Трампа, спроби залучити іноземну допомогу в боротьбі зі своїм потенційним суперником на майбутніх президентських виборах можуть стати підставою для оголошення імпічменту президенту.

Трамп усі закиди на свою адресу відкидає і називає розслідування «полюванням на відьом».