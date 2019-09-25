Трамп про початок процедури імпічменту: це «полювання на відьом»

Президент США Дональд Трамп критично відреагував на оголошення його опонентами початку офіційного розслідування щодо імпічменту голови держави.

«Це переслідування президента. Вони навіть не бачили стенограми розмови. Тотальне полювання на відьом», – написав Трамп у твітері.

Палата представників Конгресу США 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент – відсторонення від посади. Про це оголосила у вівторок спікер Палати представників Ненсі Пелосі.

Вона звинуватила президента Трампа в порушенні конституції у зв’язку з ситуацією навколо його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Анонімний співробітник спецслужб США повідомив про те, що Трамп у ході цієї розмови тиснув на Зеленського, з вимогою відкриття в Україні розслідування щодо Джо Байдена, претендента на висунення в президенти від демократів у 2020 році.

Пелосі згадала про це як про можливе порушення закону, але особливий акцент вона зробила на відмову адміністрації Трампа надати Конгресу текст повідомлення співробітника спецслужб.

Раніше як Палата представників, так і Сенат, контрольований республіканцями – прихильниками Трампа – зажадали від адміністрації все ж надати законодавцям можливість ознайомитися з повідомленням.

За словами Пелосі, розслідувати діяльність Трампа будуть шість комітетів Палати представників.

Якщо вони дійдуть висновку, що президент порушив закон, в Палаті представників пройдуть слухання з питання про імпічмент. Якщо більшість конгресменів проголосують за імпічмент, це рішення повинні будуть затвердити дві третини сенаторів.

В історії США ще жодного разу Сенат не підтверджував рішення про імпічмент президента, однак в 1974 році під загрозою імпічменту пішов у відставку президент Річард Ніксон.

Трамп заперечує, що тиснув на Зеленського в ході телефонної розмови 25 липня. Він заявив, що 25 вересня опублікує повну розшифровку цієї розмови, щоб, за його словами, всі могли переконатися, що вона проходила в дружній манері. Сьогодні ж Трамп має зустрітися із Зеленським у Нью-Йорку.