Зеленський на зустрічі з Трампом хоче запросити його в Україну

Президент України Володимир Зеленський має намір запросити президента США Дональда Трампа відвідати з офіційним візитом Україну під зустрічі з ним, запланованої на 25 вересня. Про це він сказав у відеокоментарі за підсумками перших двосторонніх зустрічей у Нью-Йорку 24 вересня в рамках засідання Генасамблеї ООН, опублікованому на сторінці Офісу президента у фейсбуці.

«Я очікую, що у нас будуть дійсно дуже круті стосунки зі США. Я очікую, що обов’язково запросимо, такого не було багато років, і, як кажуть англійською, the time to visit Ukraine, тому ми очікуємо зараз, що ми домовимося про візит», – сказав Зеленський.

Він додав, що хоче не сам літати в різні країни, а щоб лідери інших держав приїжджали в Україну і бачили, яка «чудова Україна».

«Потрібно вірити, перш за все, не словам, а очам. Тому я дуже хочу, всіх запрошуємо, і всі хочуть, до речі, всі чекають від нас запрошення, і, як тільки я запитую, чи не хочуть вони приїхати до нас, то всі із задоволенням. І я думаю, що у нас у найближчий рік, у найближчі два роки будуть такі гучні візити американських, європейських лідерів. Всіх ласкаво просимо», – додав президент.

Президент Володимир Зеленський перебуває із візитом у США, 24 вересня він мав низку зустрічей зі світовими лідерами, зокрема, з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте, президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

Очікується, що 25 вересня президент України проведе переговори зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Востаннє чинний президент США (це був Джордж Буш) приїжджав до України у березні 2008 року.