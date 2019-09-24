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25 Вересень 2019, Київ 01:01
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Зеленський обговорив із Меркель зустріч «нормандської четвірки»

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Берлін, 18 червня 2019 року

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку з канцлером Німеччини Анґелою Меркель.

Сторони обговорили стан підготовки до зустрічі лідерів країн «нормандської четвірки» для узгодження подальших кроків щодо врегулювання конфлікту на сході України, інформує офіційний сайт глави української держави.

«Володимир Зеленський поінформував Анґелу Меркель про безпекову ситуацію на сході України, а також про зусилля української сторони з відновлення зруйнованого мосту поблизу Станиці Луганської. Глава держави підтвердив, що Україна залишається послідовною у виконанні своїх зобов’язань щодо мирного врегулювання на Донбасі із використанням політико-дипломатичних механізмів», – інформує пресслужба.

Зі свого боку Федеральний канцлер Німеччини наголосила на незмінності підтримки з боку ФРН зусиль України, спрямованих на встановлення миру на сході країни, а також відзначила важливість ретельної підготовки зустрічі в Нормандському форматі задля досягнення дієвих результатів, вказано в повідомленні.

Раніше 24 вересня Зеленський мав розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте, президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

Очікується, що 25 вересня президент України проведе переговори зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

/**/ /**/ /**/ Комбіноване фото: Володимир Зеленський (ліворуч) і Дональд Трамп
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«Ми до всього готові» – Зеленський про зустріч із Трампом

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