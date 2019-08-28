Зеленський у розмові з Меркель закликав негайно провести переговори у «нормандському форматі»

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Анґелою Меркель. Про це повідомили в Офісі президента.

«Глави держав обговорили результати саміту «Групи семи» у Біарріці. Президент України подякував за послідовну позицію ФРН щодо неможливості повернення Росії до «Сімки» в умовах агресії проти України та окупації Криму. Володимир Зеленський поінформував про безпекову ситуацію на сході України, зокрема виконання українською стороною домовленостей щодо розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської», – мовиться у повідомленні.

Зеленський запевнив Меркель, що Україна послідовно виконує свої зобов’язання щодо мирного врегулювання на Донбасі.

«Президент України закликав терміново провести зустріч лідерів країн Нормандської четвірки для обговорення мирного процесу та узгодження подальших кроків щодо врегулювання конфлікту», – заявили в ОП.

У представництві президента зазначили, що Меркель погодилась із необхідністю проведення зустрічі. Домовлено про підготовчу зустріч дипломатичних радників глав держав та урядів 2 вересня цього року.

Останніми тижнями точаться розмови про те, що після тривалої перерви може вже ближчим часом відбутися новий саміт у «нормандському» форматі, з участю керівників України, Франції, Німеччини і Росії. Із закликами провести такий саміт виступає президент України Володимир Зеленський. Він також пропонував розширити коло учасників за рахунок керівників Великої Британії і США, але ця пропозиція наразі не знайшла підтримки.

26 серпня президент Франції Еммануел Макрон заявив, що наступні переговори у «нормандському форматі» відбудуться у вересні, однак дати не назвав.

Президент Росії Володимир Путін, зі свого боку, вже заявляв, що може зустрітися з українським керівником тільки за умови, зокрема, прямих переговорів Києва з ватажками підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», що визнані в Україні терористичними. Дотепер офіційний Київ відкидає таку можливість.