Україна – НАТО: Зеленський і Столтенберґ обговорили «практичну взаємодію»

Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ зустрілися 24 вересня в Нью-Йорку, де триває 74-та сесія Генеральної асамблеї ООН.

Як інформує пресслужба глави держави, сторони обговорили «подальші кроки у рамках розвитку політичних відносин і практичної взаємодії України та НАТО».

«Володимир Зеленський підтвердив готовність нашої країни продовжити активну взаємодію з альянсом у рамках реалізації структурних реформ у секторі безпеки та оборони відповідно до стандартів НАТО», – інформує пресслужба президента України.

Як вказано в повідомленні, президент відзначив важливість візиту Північноатлантичної ради НАТО в Україну, який відбудеться наприкінці жовтня цього року. Пріоритетним напрямом роботи Президент України назвав і підвищення рівня сумісності ЗСУ із силами держав-членів НАТО, зокрема шляхом участі у спільних навчаннях і тренуваннях, програмах військової співпраці.

Раніше 24 вересня в коментарі Радіо Свобода віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив про незмінність курсу України на євроатлантичну інтеграцію, але наголосив, що тепер тактика цього поступу має змінитися.

«Ми маємо зараз зосереджуватися не на тому, щоб подавати чергову заявку… а зосередитися на тому, щоб здійснювати ті внутрішні реформи, запроваджувати ті стандарти НАТО, які дозволять нам досягнути взаємосумісності Збройних сил України із арміями країн-членів НАТО», – наголосив Кулеба.

Раніше сьогодні в уряді заявили, що стратегічний курс України в ЄС і НАТО залишається незмінним. Це сталося після того, як депутат від президентської партії «Слуга народу», член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова підкомітету з державної безпеки та оборони Ірина Верещук в інтерв’ю телеканалу «112 Україна» 23 вересня заявила, що не варто вступати до НАТО, «якщо це буде конфліктогеном з Росією», вказавши на приклад Фінляндії.

Такі висловлювання депутата провладної партії викликали критику серед громадськості і побоювання щодо можливого відступу України від закріпленого в Конституції євроатлантичного курсу. Пізніше Верещук в коментарі Радіо Свобода уточнила, що не піддає сумніву курс України в НАТО, але вважає, що на сьогодні офіційний Київ не має жодної можливості для вступу в Альянс.