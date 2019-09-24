Стратегічний курс України в ЄС і НАТО залишається незмінним – уряд про заяву Верещук

У Кабінеті міністрів України озвучили заяву після поширених у ЗМІ висловлювань депутата від президентської партії «Слуга народу», члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голови підкомітету з державної безпеки та оборони Ірина Верещук щодо членства України в Північноатлантичному альянсі.

«Повідомляємо, що її (Ірини Верещук – ред.) слова були некоректно трактовані низкою медіа. Стратегічний курс України до ЄС та НАТО закріплений у Конституції та залишається незмінним. Стратегічна готовність НАТО прийняти Україну також підтверджена у Декларації Бухарестського саміту 2008 року, де прямо вказано, що Україна стане членом НАТО. Звісно, міжнародний збройний конфлікт на Сході з багатьох позицій ускладнює для України інтеграцію до НАТО. Ми також розуміємо, що встановлення миру в Україні дуже багато в чому залежить від керівництва Росії. Саме це малося на увазі», – йдеться в заяві уряду на його офіційному сайті.

Крім того, в уряді зазначили, що Україна буде реальним кандидатом на членство в НАТО тільки «за умови серйозного прогресу в реформах».

«Саме це мала на увазі Ірина Верещук, коли наводила приклади інших країн відносно процесу їхнього вступу до НАТО. Насамкінець, Ірина Верещук особисто спростувала раніше поширену викривлену інформацію», – додали в Кабміні.

23 вересня в інтерв’ю телеканалу «112 Україна» депутат від президентської партії «Слуга народу», член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова підкомітету з державної безпеки та оборони Ірина Верещук заявила: «Ми не хочемо вступати до НАТО, якщо це буде конфліктогеном з Росією». Такі висловлювання депутата провладної партії викликали критику серед громадськості і побоювання щодо можливого відступу України від закріпленого в Конституції євроатлантичного курсу.