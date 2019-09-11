Євроатлантичний курс України не змінився – віцепрем’єр Кулеба

Віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заперечив повідомлення про нібито скасування курсу України до НАТО.

«Євроатлантичний курс України залишається незмінним», – написав Кулеба 11 вересня у фейсбуці після завершення візиту до Брюсселя

«Приїжджаєш до Києва і дізнаєшся, що ти заявив, що Україна більше не прагнутиме в НАТО, ти зрадник і навіть говорять, що вже з трибуни Верховної Ради мене розкритикували», – написав Кулеба, коментуючи поширену в неназваних ним ЗМІ інформацію.



Віцепрем’єр також повідомив про домовленості за результатами поїздки до штаб-квартири НАТО. Ідеться про активізацію роботи основної спільної Робочої групи Україна – НАТО щодо військової реформи; врахування пропозицій України під час розробки програми НАТО «Одна країна – один план»; збільшенні участі України в одній із операцій НАТО, продовження підтримки НАТО стажувань українських моряків на кораблях НАТО і взагалі спільної військової підготовки; а також консультації з НАТО щодо проекту Стратегії національної безпеки.