Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
11 Вересень 2019, Київ 14:39
Новини | Політика

Євроатлантичний курс України не змінився – віцепрем’єр Кулеба

Віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба

Дивитись коментарі

Віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заперечив повідомлення про нібито скасування курсу України до НАТО.

«Євроатлантичний курс України залишається незмінним», – написав Кулеба 11 вересня у фейсбуці після завершення візиту до Брюсселя

«Приїжджаєш до Києва і дізнаєшся, що ти заявив, що Україна більше не прагнутиме в НАТО, ти зрадник і навіть говорять, що вже з трибуни Верховної Ради мене розкритикували», – написав Кулеба, коментуючи поширену в неназваних ним ЗМІ інформацію.


Віцепрем’єр також повідомив про домовленості за результатами поїздки до штаб-квартири НАТО. Ідеться про активізацію роботи основної спільної Робочої групи Україна – НАТО щодо військової реформи; врахування пропозицій України під час розробки програми НАТО «Одна країна – один план»; збільшенні участі України в одній із операцій НАТО, продовження підтримки НАТО стажувань українських моряків на кораблях НАТО і взагалі спільної військової підготовки; а також консультації з НАТО щодо проекту Стратегії національної безпеки.

/**/ /**/ /**/ Дмитро Кулеба
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Віцепрем’єр Кулеба прибув до штаб-квартири НАТО

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG