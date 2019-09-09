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09 Вересень 2019, Київ 16:51
Новини | Політика

Віцепрем’єр Кулеба прибув до штаб-квартири НАТО

Дмитро Кулеба

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Віцепрем’єр-міністр України Дмитро Кулеба здійснює візит до штаб-квартири НАТО, повідомила 9 вересня місія України при НАТО в мережі Twitter.


«Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба прибув до штаб-квартири НАТО в Брюсселі. Сьогодні він планує провести низку зустрічей та обговорити подальші шляхи євроатлантичної інтеграції України», – повідомляє місія.

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