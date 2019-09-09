Віцепрем’єр Кулеба прибув до штаб-квартири НАТО

Віцепрем’єр-міністр України Дмитро Кулеба здійснює візит до штаб-квартири НАТО, повідомила 9 вересня місія України при НАТО в мережі Twitter.



«Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба прибув до штаб-квартири НАТО в Брюсселі. Сьогодні він планує провести низку зустрічей та обговорити подальші шляхи євроатлантичної інтеграції України», – повідомляє місія.

Північноатлантичний альянс посилив співпрацю з Україною після анексії Росією Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі навесні 2014 року.