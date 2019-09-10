Україна сподівається отримати пів мільярда євро від ЄС до кінця року

Влада України сподівається отримати другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 500 мільйонів євро до кінця року, повідомив у відповідь на запитання кореспондента Радіо Свобода віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, який перебуває із візитом у Брюсселі.

Про виділення кредиту в рамках програми макрофінансової допомоги ЄС йшла мова під час переговорів віцепрем’єр-міністра із віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

«Нам дійсно потрібно ухвалити декілька актів законодавства для цього, ми дійсно вже дещо зробили, і сьогодні ми просто пройшлися, бо часу не так багато – нам потрібно отримати цей транш до кінця року. Тому що в нас в цьому році пікові виплати по зовнішній заборгованості, і нам цей транш дуже важливий як підтримка нашого фінансового балансу», – зазначив Кулеба.

За програмою макрофінансової допомоги ЄС виділяє Україні кредити під низькі відсотки. Нову кредитну угоду про залучення 1 мільярда євро уклали у вересні 2018 року. У грудні 2018 року ЄС направив Україні перший транш обсягом 500 мільйонів євро.

Як повідомляло Міністерство фінансів України, перелік вимог, які Україна повинна виконувати, щоб отримувати макрофінансову допомогу Євросоюзу, містить зобов’язання у сфері боротьби з корупцією, якості державного управління та податкової системи, реформу енергетичного сектору, соціальної політики та корпоративного управління в державних підприємствах, а також реформу системи управління державними фінансами.

Крім того, віцепрем’єр-міністр провів низку зустрічей із посадовцями ЄС і підтвердив, що позиція України щодо європейської та євроатлантичної інтеграції залишається незмінною.

«Позиція та сама – ми рухаємось у Європу, ми продовжуємо інтеграцію. Ми надзвичайно зацікавлені в економічній інтеграції. Ми вважаємо, що Україна має усі шанси повторити той шлях, який колись пройшли засновники тоді Європейського співтовариства. Об’єднайте економіки, об’єднайте людей, і політична інтеграція теж настане», – заявив Кулеба.

Напередодні віцепрем’єр-міністр України Дмитро Кулеба відвідав штаб-квартиру НАТО, де домовився про активізацію роботи Спільної робочої групи Україна-НАТО у питаннях військової реформи.