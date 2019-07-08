ЄС готовий надати Києву 500 мільйонів євро допомоги після виконання умов – декларація

Європейський союз готовий виділити Україні черговий транш програми макрофінансової допомоги в розмірі 500 мільйонів євро після виконання необхідних умов. Про це йдеться в спільній декларації за підсумками 21-го саміту Україна – ЄС.

«Обидві сторони наголосили на важливості підтримання Україною макроекономічної стабільності, реалізації програми МВФ, виконання усіх заходів у рамках Програми макрофінансової допомоги ЄС, а також підтримання незалежності Національного банку та стабільності фінансового сектора. ЄС готовий виділити 2-ий транш (500 млн євро) Четвертої програми макрофінансової допомоги як тільки відповідні умови будуть виконані», – йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті Міністерства закордонних справ України.

11 грудня 2018 року ЄС направив Україні перший транш четвертої програми макрофінансової допомоги обсягом 500 мільйонів євро.

Як повідомляло Міністерство фінансів України, перелік вимог, які Україна повинна виконувати, щоб отримувати макрофінансову допомогу Євросоюзу, містить зобов’язання у сфері боротьби з корупцією, якості державного управління та податкової системи, реформу енергетичного сектору, соціальної політики та корпоративного управління в державних підприємствах, а також реформу системи управління державними фінансами.

У березні 2019 року міністр фінансів України Оксана Маркарова за підсумками зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Добровскісом повідомила, що Україна виконала більше ніж половину зобов’язань, необхідних для отримання нового траншу допомоги ЄС.