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24 Вересень 2019, Київ 08:12
Політика

Україна, НАТО і Кремль. Відповідь депутату від «Слуги народу» Ірині Верещук

Народний депутат від партії «Слуга народу» Ірина Верещук, яка очолює підкомітет з держбезпеки та оборони комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Київ, 9 вересня 2019 року

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(Рубрика «Точка зору»)

«Нас не чекають у НАТО. Швидше Грузію візьмуть... Ми хочемо, нас не беруть. Ми втрачаємо репутаційно. Нам не можна йти туди, де нас не чекають».

Це сказала в ефірі медведчуківського «112-го» телеканалу депутатка від «Опозиційної платформи – За життя»...

Ні, це сказала депутатка «Слуги народу» Ірина Верещук (голова парламентського підкомітету з держбезпеки і оборони!).

Ну, як так «не можна йти»? А куди тоді йти? Повертатися до «багатовекторності», через яку в тому числі став можливим напад Росії? Немає іншого шляху, ніж шлях до НАТО.

Більше того, генсек НАТО пан Столтенберґ мільйон разів повторював, що «двері НАТО для України відчинені». Україні треба просити План дій щодо членства в НАТО. От якщо не дадуть, тоді дійсно можна скиглити, а зараз чого?

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ під час прес-конференції в Києві, 10 липня 2017 року
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ під час прес-конференції в Києві, 10 липня 2017 року

І ще одна цитата Ірини Верещук: «І я далека від думки, що Російська Федерація хоча б колись нам дозволить (якщо можна застосувати слово «дозволить» до суверенної і незалежної держави) вступити в НАТО... Я завжди пропонувала і була прихильником, наприклад, Фінляндії, які пояснюють, чому вони не вступають в НАТО».

Дуже помилкове уявлення про роль Росії. Кремль був проти розширення НАТО і в 2004 році, але попри цей спротив новими членами стали в тому числі сусіди Росії – Латвія, Литва, Естонія.

А щодо Фінляндії. Невипадково в цій країні в 2014 році активізувалися дискусії про вступ до НАТО через спробу анексії Криму Росією.

Олексій Мінаков – політичний експерт

Оригінал тексту – фейсбучна сторінка

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих

/**/ /**/ /**/ Під час акції з вимогою до президента України Володимира Зеленського не підписувати капітуляційних угод із Росією, й не погоджуватися на так звану «формулу Штайнмаєра». Київ, 19 вересня 2019 року
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    Олексій Мінаков

    Народився в 1990 році в Запоріжжі. Закінчив факультет економіки та управління Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Працював у міжнародних транснаціональних корпораціях Bosch і Philip Morris, а також діджитал-маркетингових агентствах. Згодом брав участь в недержавних інформаційних проектах, направлених на боротьбу з російською пропагандою. Займався медіа-напрямком народного депутата. Колумніст низки українських інтернет-видань. Основний профіль – політичний консалтинг.

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