Тактика відрізняється, стратегія залишається незмінною – Кулеба щодо України і НАТО

Віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив про незмінність курсу України на євроатлантичну інтеграцію, але наголосив, що тепер тактика цього поступу має змінитися. Про це Кулеба заявив в коментарі Радіо Свобода.

«Нова тактика полягає у тому, що після того, як у 2008 році не була позитивно сприйнята подана Україною заявка щодо приєднання до Плану дій з членства (ПДЧ) і до цього дня нічого кардинально у цьому питанні не змінилося, ми наразі не маємо шансів отримати ПДЧ. Тому, ми маємо зараз зосереджуватися не на тому, щоб подавати чергову заявку (в той час як ще попередня залишається чинною), а зосередитися на тому, щоб здійснювати ті внутрішні реформи, запроваджувати ті стандарти НАТО, які дозволять нам досягнути взаємосумісності Збройних сил України із арміями країн-членів НАТО. Тобто, тактика у тому, щоб рухатися до членстава в НАТО через безпосередню фактичну інтеграцію, а не через політичні заяви», – сказав Кулеба.

Він зазначив, що нині має «прекрасний діалог» із колегами із Північноатлнатичного альянсу.

«Ми жодним чином не обговорюємо згортання співробітництва, а навпаки, – ми обговорюємо необхідність активізації співпраці, вирішення проблем і можливості швидкого руху вперед», – додав Дмитро Кулеба.

Раніше сьогодні в уряді заявили, що стратегічний курс України в ЄС і НАТО залишається незмінним. Це сталося після того, як депутат від президентської партії «Слуга народу», член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова підкомітету з державної безпеки та оборони Ірина Верещук в інтерв’ю телеканалу «112 Україна» 23 вересня заявила, що не варто вступати до НАТО, «якщо це буде конфліктогеном з Росією», вказавши на приклад Фінляндії.

Такі висловлювання депутата провладної партії викликали критику серед громадськості і побоювання щодо можливого відступу України від закріпленого в Конституції євроатлантичного курсу. Пізніше Верещук в коментарі Радіо Свобода уточнила, що не піддає сумніву курс України в НАТО, але вважає, що на сьогодні офіційний Київ не має жодної можливості для вступу в Альянс.