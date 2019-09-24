«Курс в НАТО сумніву не піддаю, але на сьогодні Україна не має жодної можливості для вступу» – Верещук

Депутат від президентської партії «Слуга народу», член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова підкомітету з державної безпеки та оборони Ірина Верещук в коментарі Радіо Свобода заявила, що не піддає сумніву євроатлантичний курс України, але вважає, що на сьогодні в офіційного Києва жодної можливості для вступу в НАТО немає. Таким чином вона прокоментувала свої попередні висловлювання щодо євроатлантичних прагнень України в інтерв’ю телеканалу «112 Україна» за 23 вересня.

«Я не піддаю сумніву наш євроатлантичний курс, навпаки, я виступаю за якнайширшу співпрацю із НАТО по всіх програмах і стандартах, які лише може НАТО нам запропонувати на даному етапі. Однак я свідома того, що станом на сьогодні ми не маємо жодної можливості вступити до НАТО, і це не залежить від нашого бажання чи навіть можливостей. Саме це розуміння має лягти в основу реального сприйняття суспільством того, що з нами відбувається на міжнародній арені», – зазначила Ірина Верещук.

Вона також додала, що Україна має шукати шляхи, щоб шлях до НАТО став коротшим.

«Наприклад, це може бути розширена співпраця зі США за прикладом країн Балтії (Балтійська Хартія 1998 року чи Адріатична Хартія 2003 року). Або ми можемо попрацювати над отриманням статусу особливого партнера США поза НАТО, активно розвиваючи такі форми співпраці», – сказала Верещук.

Раніше сьогодні в уряді у відповідь на вчорашні заяви Ірини Верещук зазначили, що стратегічний курс України в ЄС і НАТО залишається незмінним, а слова представниці президентської партії були просто «некоректно трактовані низкою медіа».

23 вересня в інтерв’ю телеканалу «112 Україна» депутат від президентської партії «Слуга народу», член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова підкомітету з державної безпеки та оборони Ірина Верещук заявила: «Ми не хочемо вступати до НАТО, якщо це буде конфліктогеном з Росією», вказавши на приклад Фінляндії. Такі висловлювання депутата провладної партії викликали критику серед громадськості і побоювання щодо можливого відступу України від закріпленого в Конституції євроатлантичного курсу.