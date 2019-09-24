Зеленський зустрівся з лідерами Італії та Казахстану

Президент України Володимир Зеленський на полях 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку зустрівся з лідерами Італії та Казахстану.

Як інформує сайт глави української держави, з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте Зеленський обговорив «важливість продовження санкційної політики стосовно Росії». «Прем’єр-міністр Італії наголосив, що санкції не можуть бути зняті, доки не відновлено територіальну цілісність і суверенітет України», – ідеться в повідомленні.

«Окремо було порушено питання засудженого в Італії громадянина України Віталія Марківа. Глава держави зазначив, що очікує всебічного та об’єктивного розгляду цієї справи, й запропонував створити спільну слідчу групу для з’ясування обставин смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі», – інформує пресслужба глави держави.

Також Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

«Глави держав обговорили широке коло питань двосторонньої співпраці. Володимир Зеленський запросив Касима-Жомарта Токаєва відвідати Україну», – повідомляє сайт Зеленського.

Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у США. 25 вересня очікується його зустріч із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.