Трамп підтвердив, що відмовив Україні у допомозі, щоб натиснути на Європу

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що наказав заморозити майже 400 мільйонів доларів допомоги Україні перед телефонним дзвінком до Києва, під час якого він нібито змусив президента України Володимира Зеленського провести розслідування щодо його політичного конкурента.

Виступаючи перед журналістами в ООН 24 вересня, Трамп сказав, що своїм рішенням він намагався підштовхнути європейські країни, зокрема Францію і Німеччину, «зібрати гроші» для допомоги Україні.

«Вони (кошти – ред.) були повністю виплачені. Але моя претензія завжди була в тому, і я знову буду продовжувати утримання (коштів), поки Європа та інші країни не зроблять свій внесок в Україну», – сказав Трамп в Нью-Йорку, назвавши звинувачення в тому, що він чинив тиск на Зеленського, «смішними».

З 2014 року фінансові інститути ЄС і Європи мобілізували пакет грантів і позик на суму понад 15 мільярдів євро (16,5 мільярда доларів США) для підтримки процесу реформ в Україні.

Раніше видання Washington Post повідомляло з посиланням на свої джерела, що за тиждень до дзвінка президенту України Володимиру Зеленському президент США Дональд Трамп попросив керівництво адміністративно-бюджетного управління призупинити мільйонні виплати військової допомоги Україні. Кошти для України, за даними WP, були розморожені лише 11 вересня, тобто приблизно за тиждень до публікацій Washington Post і New York Times, які призвели до великого політичного скандалу.

Неназваний співробітник американських спецслужб прослухав розмову Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у липні 2019 року і визнав, що президент США в липні повідомив українському лідеру якусь інформацію, яка стосується національної безпеки країни і може завдати шкоди США.

Опоненти Дональда Трампа припускають, що президент США в цій розмові тиснув на Володимира Зеленського, погрожував відкликати переказ грошей Україні і нібито просив його почати розслідування щодо Гантера Байдена, сина одного зі своїх політичних конкурентів – Джо Байдена. Син політика деякий час вів бізнес в Україні.

Опоненти Трампа в Конгресі стверджують, що якщо підтвердиться інформація про те, що президент чинив незаконний вплив на своїх конкурентів, це може призвести до імпічменту Трампа.

За іншими даними, «розморожування» коштів, виділених Україні відбулося не через політичний скандал, а напередодні кінця фінансового року, який в США закінчується 30 вересня.

Білий дім все заперечує і каже, що нічого незаконного під час спілкування президентів України і США не було.

Володимир Зеленський вже прилетів у США: в офісі українського президента повідомили, що він хоче обговорити з Трампом не тільки виділення фінансової допомоги, але і стратегічне партнерство. Їхня зустріч має відбутися 25 вересня.